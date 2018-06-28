Мина стал лучшим игроком матча Сенегал — Колумбия

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Лучшим игроком матча заключительного тура группового этапа чемпионата мира — 2018 между сборными Колумбии и Сенегала стал защитник колумбийцев Йерри Мина. Об этом сообщает ТАСС.

Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу сборной Колумбии. Единственный мяч в матче сумел забить Мина на 74-й минуте.

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