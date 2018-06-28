Мина стал лучшим игроком матча Сенегал — Колумбия
Лучшим игроком матча заключительного тура группового этапа чемпионата мира — 2018 между сборными Колумбии и Сенегала стал защитник колумбийцев Йерри Мина. Об этом сообщает ТАСС.
Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу сборной Колумбии. Единственный мяч в матче сумел забить Мина на 74-й минуте.
Реклама
«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию.
Также «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию главных событий 15-го дня мирового первенства.
Ранее определились все участники плей-офф чемпионата мира 2018 года в России.