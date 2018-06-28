Нападающий Ирана объявил о завершении карьеры в сборной из-за болезни матери

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Нападающий казанского «Рубина» и сборной Ирана Сердар Азмун заявил о завершении карьеры в национальной команде, передает Sport24.

«Для меня было большой честью выступать за национальную команду. Я буду гордиться этим до конца своей жизни. К сожалению, учитывая определенные интересы и вопреки желанию моего сердца, я решил попрощаться со сборной своей страны. Это болезненное решение для 23-летнего парня, который пробился сквозь нищету и тяготы жизни», — написал Азмун в своем инстаграме.

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Нападающий добавил, что решение покинуть команду связано с болезнью его матери.

Азмун выступал за сборную с 2014 года.

Иранская команда на чемпионате мира в России заняла третью строчку в группе В, набрав четыре очка. Иран обыграл Марокко (1:0), проиграл Испании (0:1) и сыграл вничью с Португалией (1:1).

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию главных событий 15-го дня мирового первенства.

Ранее иранские болельщицы на ЧМ-2018 смогли обойти запрет на посещение матчей.