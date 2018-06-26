Сборная Хорватии обыграла команду Исландии на ЧМ-2018

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Сборная Хорватии обыграла команду Исландии со счетом 2:1 в матче заключительного тура группового этапа чемпионата мира — 2018. Об этом сообщает «Советский спорт».

Счет в матче на 53-й минуте открыл полузащитник хорватов Милан Бадель. Затем защитник сборной Исландии Гилфи Тор Сигурдссон восстановил равновесие. Финальную точку в матче поставил полузащитник команды Хорватии Иван Перишич.

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«Газета.Ru» вела текстовую трансляцию встречи.

Сборная Хорватии сыграет с командой Дании в 1/8 финала чемпионата мира — 2018.

Чемпионат мира — 2018. Группа D. 3-й тур

Исландия — Хорватия — 1:2

Голы: 0:1 – Бадель, 53, 1:1 – Сигурдссон, 76 (пенальти), 1:2 – Перишич, 90

Ранее сборная Колумбии по футболу прилетела в Самару на матч заключительного тура группового этапа чемпионата мира — 2018 с командой Сенегала.