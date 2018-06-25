Боярский поделился мнением по поводу предстоящего матча сборной России

Известный актер Михаил Боярский, который является давним фанатом «Зенита», поделился своими ожиданиями от предстоящего матча сборных России и Уругвая, сообщает Sport24.

«Надежды с этим матчем у меня очень серьезные. Настрой у команды, на мой взгляд, боевой. Полагаю, что техника и мастерство у обоих команд на высоком уровне. Победит тот, у кого будет больше степень желания, мотивации, а также, как сказал немецкий тренер, энергетики», — сказал Боярский.

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Также Боярский добавил, что, по его мнению, Черчесов внесет много поправок в стартовый состав сборной на матч.

«Уругвай — совершенно другой соперник, с другим стилем, философией. Уверен, что мы увидим сильные изменения в составе. Смолов или Дзюба? Черчесову придется поломать голову. Не исключаю, что оба появятся на поле вместе», — прокомментировал он.

Боярский отметил, что такие звезды, как Луис Суарес, Лионель Месси, не являются нерушимой загадкой для их противников.

«Суарес? У нас на каждого кусаку есть два своих», — добавил Боярский.

По мнению актера, сборная России может победить, но он сам поставил на результативную ничью.

Команда России сыграет с Уругваем сегодня, 25 июня, в Самаре. Матч начнется в 17:00 по московскому времени.

Ранее министр спорта России Павел Колобков поделился ожиданиями от матча Уругвай — Россия