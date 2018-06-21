Кириченко: нельзя назвать триумфом две победы сборной России на ЧМ-2018

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Бывший нападающий сборной России Дмитрий Кириченко в интервью «Газете.Ru» прокомментировал выход национальной команды в плей-офф домашнего чемионата мира — 2018.

«Очень приятно, что сборная России наконец-то смогла преодолеть групповой этап и выйти в плей-офф. Радует качество игры и высокая результативность команды.

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Да, сборная Саудовской Аравии выглядит очевидно слабее. Но три гола в ворота египтян — это отличный показатель.

Хотя триумфом это назвать нельзя. Для этого все же нужно добиться большего результата и наград», — сказал Кириченко.

Ранее в Санкт-Петербурге на стене одной из подстанций появился портрет главного тренера сборной России по футболу Станислава Черчесова.