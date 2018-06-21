Наставник ЦСКА: очень обидно за Дзагоева
Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко выразил сожаление по поводу травмы полузащитника Алана Дзагоева, сообщает Sport24.
Хавбек красно-синих Алан Дзагоев получил травму на 24-й минуте матча с Саудовской Аравией. У полузащитника было выявлено повреждение мышц задней поверхности бедра.
Игрок пропустил матч с Египтом, который закончился победой сборной России со счетом 3:1, и, вероятно, пропустит матч с Уругваем. Заключительный матч подопечные Станислава Черчесова проведут 25 июня в Самаре.
«За Дзагоева очень обидно. Это тот человек, который может решить исход матча, он любит тренироваться и играть. Но травмы — часть футбола, от этого никуда не деться. За остальных ребят мы радуемся, все показывают качественную игру», — цитирует Гончаренко официальный сайт армейцев.
Алан Дзагоев пропускает второй крупный турнир из-за травм. Он не сыграл на чемпионате Европы в 2016 году из-за перелома плюсневой кости.
Ранее сообщалось, что в восстановлении Дзагоева отмечается положительная динамика.