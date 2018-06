Форвард сборной Исландии посмеялся над англичанами, атакованными мошкарой

Нападающий сборной Исландии Альвред Финнбогасон пошутил над английскими футболистами, которые были атакованы мошкарой во время матча чемпионата мира — 2018 в Волгограде. Об этом сообщает «Советский спорт».

«Только что прибыл в Волгоград, хорошо подготовленный после просмотра игры сборной Англии», — написал футболист в своем твиттере и опубликовал фото в защитном костюме и москитной маске.

Ранее капитан сборной Англии Гарри Кейн рассказал о большом количестве мошкары на стадионе Волгограда.

Just arrived in Volgograd, well prepared after watching England's game pic.twitter.com/gKKj9crgq2