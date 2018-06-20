Сборная России впервые в истории вышла в плей-офф чемпионата мира
Сборная Уругвая одержала победу над командой Саудовской Аравии со счетом 1:0 в матче чемпионата мира — 2018. Об этом сообщает «Советский спорт».
Единственный гол в матче смог оформить форвард уругвайцев Луис Суарес, который отличился на 23-й минуте.
Чемпионат мира — 2018. Группа A. 2-й тур
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Уругвай — Саудовская Аравия — 1:0
Голы: 1:0 — Суарес, 23;
Таким образом, сборные России и Уругвая, имеющие в своем активе по шесть очков, вышли в плей-офф мирового первенства.
Ранее сборная Португалии обыграла команду Марокко со счетом 1:0 в матче группового этапа чемпионата мира — 2018 в России.