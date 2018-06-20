Собянин назвал праздником второй тайм матча сборной России на ЧМ-2018

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Мэр Москвы Сергей Собянин прокомментировал победу сборной России в матче второго тура группового этапа чемпионата мира 2018 года против команды Египта, сообщает «Советский спорт».

«Первый тайм был грустным. Было ощущение, что наши ребята сдуваются. Но какой праздник во втором! Молодцы!» — написал Собянин в твиттере.

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В матче второго тура группового этапа чемпионата мира сборная России одержала победу над командой Египта со счетом 3:1. «Газета.Ru» провела онлайн-трансляцию матча.

Сборная России лидирует в группе A, набрав шесть очков. Идущая на втором месте команда Уругвая (3) 20 июня сыграет с Саудовской Аравией.

Ранее вице-премьер России Виталий Мутко заявил, что футболисты сборной отдали все, что у них было, в матче против команды Египта.