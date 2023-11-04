Реал Сосьедад

Замена у «Сосьедада»: вместо Траоре вышел Аритз.
Браис Мендес исполнил подачу на дальнюю штангу после стандарта, Араухо вынес мяч куда подальше.
Ферран Торрес и Педри вышли вместо Левандовского и Лопеса Мартина в составе каталонцев.
Такефусо Кубо забрался в офсайд.
Кубо стянул на себя двоих игроков, позволив Мендесу пробить в дальний угол с левой ноги — тер Штеген отразил.
Начало второго тайма остается за «Барселоной».
Браис Мендес получает предупреждение за грубый фол против Феликса, а Жоау затем получил карточку за неспортивное поведение.
Второй тайм начался!
Ничего не добавляет арбитр к первому тайму, 0:0 на табло «Аноэты»!
Первый удар в створ ворот только что нанесли каталонцы, лишь на 45-й минуте Феликс пробил.
Жоау Канселу зацепил Оярсабаля, свисток в пользу «Реал Сосьедада».
Гюндоган развивал атаку гостей через центральную зону, до удара дело не дошло.
Не получился прострел у Кубо на дальнюю штангу, снова атака «Сосьедада» ни к чему не привела.
Тотальное превосходство хозяев по ударам — 7:2.
Фолит в атаке Оярсабаль, есть шанс у каталонцев передохнуть.
Тер Штеген роняет мяч после несильной подачи Муньоса на ближнюю штангу! Прижались сине-гранатовые к своим воротам и просто отбиваются!
Фантастическую пластику тела продемонстрировал Такефусо Кубо, остановив каким-то чудом мяч у углового флажка! Публика овациями встретила этот момент!
Араухо в борьбе с Барренечеа выбил мяч за боковую линию, но судья решил дать право на ввод мяча в игру именно каталонцам. Гудит домашний стадион «Реал Сосьедада», не согласны фанаты с этим решением.
Барренечеа получил неплохой пас от Кубо, сместился в центр и забросил мяч с правой ноги на дальнюю штангу. Что-то среднее между прострелом и ударом получилось у игрока команды из Сан-Себастьяна, в итоге мяч просто пересек лицевую линию.
Гюндоган забросил мяч на Алекса Бальде, но тот застрял в положении «вне игры».
Подачу Гюндогана с углового легко прервал Траоре, выбив мяч за пределы штрафной площади «Реал Сосьедада».
Моментище у «Реал Сосьедада»! Оярсабаль прострелил на дальнюю штангу, куда набегал Кубы — японец пробил в одно касание, но Тер Штеген успел выставить ногу и сделать сейв.
Мерино получил пас на ход, добрался до линии штрафной, но так и не придумал ничего, что бы можно было сделать с мячом, поэтому Кунде недолго думая вступил в отбор и мячом овладел.
В неплохую контратаку уводил Кубо свою команду, однако после паса на Барренечеа все заглохло, потерял испанец мяч.
Барренечеа не слишком удачно исполнил подачу в чужую штрафную, мяч ушел за пределы поля.
Рональд Араухо жестко воткнулся в Муньоса, отправив того в рекламные щиты. Удивительно, но судья вообще никак на этот эпизод не отреагировал — ни желтой, ни чего бы то ни было еще.
Cтартовые минуты игры остаются за хозяевами.
Игра началась! Поехали!
«Барселона»: Тер Штеген, Канселу, Араухо, Мартинес, Бальде, Кунде, Лопес Мартин, Гюндоган, Гави, Левандовски, Феликс.
«Реал Сосьедад»: Ремиро, Траоре, Субельдия, Ле Норман, Муньос, Субименди, Мерино, Мендес, Кубо, Оярсабаль, Барренечеа.
Добрый день, уважаемые любители футбола! «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча 12-го тура чемпионата Испании между «Реал Сосьедадом» и «Барселоной».