Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Спорт

Хави принимает экзамен у Арсена Захаряна: «Барселона» приехала к «Реал Сосьедаду». LIVE

Футбол. Ла Лига. 12-й тур. «Реал Сосьедад» — «Барселона». ОНЛАЙН

close
100%
DAISUKE Nakashima/Global Look Press
В 12-м туре чемпионата Испании в Сан-Себастьяне «Реал Сосьедад» играет против каталонской «Барселоны». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Испания - Примера. 12-й тур
2-й тайм
04 ноября 23:00
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян, Испания
0 : 0
Барселона
Барселона, Испания
Стадион «Реале Арена», Сан-Себастьян, Испания
1-й тайм
2-й тайм

49' Мендес

49' Феликс

60' Мартинес

Трансляция
Автообновление
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
'63

Замена у «Сосьедада»: вместо Траоре вышел Аритз.

'61

Браис Мендес исполнил подачу на дальнюю штангу после стандарта, Араухо вынес мяч куда подальше.

'58

Ферран Торрес и Педри вышли вместо Левандовского и Лопеса Мартина в составе каталонцев.

'55

Такефусо Кубо забрался в офсайд.

'54

Кубо стянул на себя двоих игроков, позволив Мендесу пробить в дальний угол с левой ноги — тер Штеген отразил.

'51

Начало второго тайма остается за «Барселоной».

'49

Браис Мендес получает предупреждение за грубый фол против Феликса, а Жоау затем получил карточку за неспортивное поведение.

'46

Второй тайм начался!

'45+1

Ничего не добавляет арбитр к первому тайму, 0:0 на табло «Аноэты»!

'45

Первый удар в створ ворот только что нанесли каталонцы, лишь на 45-й минуте Феликс пробил.

'42

Жоау Канселу зацепил Оярсабаля, свисток в пользу «Реал Сосьедада».

'40

Гюндоган развивал атаку гостей через центральную зону, до удара дело не дошло.

'38

Не получился прострел у Кубо на дальнюю штангу, снова атака «Сосьедада» ни к чему не привела.

'37

Тотальное превосходство хозяев по ударам — 7:2.

'34

Фолит в атаке Оярсабаль, есть шанс у каталонцев передохнуть.

'32

Тер Штеген роняет мяч после несильной подачи Муньоса на ближнюю штангу! Прижались сине-гранатовые к своим воротам и просто отбиваются!

'31

Фантастическую пластику тела продемонстрировал Такефусо Кубо, остановив каким-то чудом мяч у углового флажка! Публика овациями встретила этот момент!

'28

Араухо в борьбе с Барренечеа выбил мяч за боковую линию, но судья решил дать право на ввод мяча в игру именно каталонцам. Гудит домашний стадион «Реал Сосьедада», не согласны фанаты с этим решением.

'25

Барренечеа получил неплохой пас от Кубо, сместился в центр и забросил мяч с правой ноги на дальнюю штангу. Что-то среднее между прострелом и ударом получилось у игрока команды из Сан-Себастьяна, в итоге мяч просто пересек лицевую линию.

'22

Гюндоган забросил мяч на Алекса Бальде, но тот застрял в положении «вне игры».

'19

Подачу Гюндогана с углового легко прервал Траоре, выбив мяч за пределы штрафной площади «Реал Сосьедада».

'16

Моментище у «Реал Сосьедада»! Оярсабаль прострелил на дальнюю штангу, куда набегал Кубы — японец пробил в одно касание, но Тер Штеген успел выставить ногу и сделать сейв.

'13

Мерино получил пас на ход, добрался до линии штрафной, но так и не придумал ничего, что бы можно было сделать с мячом, поэтому Кунде недолго думая вступил в отбор и мячом овладел.

'11

В неплохую контратаку уводил Кубо свою команду, однако после паса на Барренечеа все заглохло, потерял испанец мяч.

'8

Барренечеа не слишком удачно исполнил подачу в чужую штрафную, мяч ушел за пределы поля.

'6

Рональд Араухо жестко воткнулся в Муньоса, отправив того в рекламные щиты. Удивительно, но судья вообще никак на этот эпизод не отреагировал — ни желтой, ни чего бы то ни было еще.

'3

Cтартовые минуты игры остаются за хозяевами.

23:01

Игра началась! Поехали!

22:55

«Барселона»: Тер Штеген, Канселу, Араухо, Мартинес, Бальде, Кунде, Лопес Мартин, Гюндоган, Гави, Левандовски, Феликс.

22:50

«Реал Сосьедад»: Ремиро, Траоре, Субельдия, Ле Норман, Муньос, Субименди, Мерино, Мендес, Кубо, Оярсабаль, Барренечеа.

22:45

Добрый день, уважаемые любители футбола! «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча 12-го тура чемпионата Испании между «Реал Сосьедадом» и «Барселоной».

Картина дня
«Туфли и нейросеть». Цыгановы сообщили, что к ним пришли с обыском после доноса Собчак
Певица Вика Цыганова сообщила, что при обыске из ее дома изъяли улики
В Гамбурге в аэропорту заметили вооруженного мужчину
Бывший мэр Петрозаводска получил ранение в зоне спецоперации
Боец Павлович заявил, что ему не нужен американский паспорт
В центральной части Израиля звучат сирены воздушной тревоги
Госсекретарь США посетит административный центр Палестины
Джокович после матча с Рублевым сравнил себя с лягушкой
Новости и материалы
Стало известно, во сколько раз зарплата Мбаппе будет больше, чем у других игроков «Реала»
Вика Цыганова сообщила об окончании обысков в ее доме
В ХАМАС сообщили о гибели пленных из-за обстрела со стороны Израиля
Балалаечник рассказал, что помогло ему установить рекорд России
Юбилейный гол Роналду принес «Аль‑Насру» победу
Ракеты попали в жилой дом в Сдероте на юге Израиля
Футболист «Зенита» побил рекорд РПЛ
Авианосец Dwight Eisenhower прибыл на Ближний Восток
В Киеве сняли советскую звезду со стелы в честь 60-летия Победы над Германией
Хет-трик Кейна помог «Баварии» разгромить дортмундскую «Боруссию»
Министр обороны Израиля пообещал уничтожить лидера ХАМАС в секторе Газа
«Хезболла» впервые выпустила по Израилю мощную ракету
Теннисист Рублев проиграл Джоковичу в полуфинале турнире в Париже
В Баку заявили об ожиданиях от Еревана нового пакета предложений по мирному договору
Собчак ответила на заявление Цыганова, обвинившего ее в «стукачестве»
Минобороны Турции уничтожило 15 объектов РПК в Ираке
Во Франции неизвестный напал с ножом на иудейку
В израильской армии ответили на вопрос о возможности войны на севере страны
Все новости
ПВО сбила ракеты над судостроительным заводом в Керчи. Обломки упали на сухие доки
Глава Крыма Аксенов заявил об атаке около судостроительного завода в Керчи
«Путин у нас один». Песков ответил на вопрос о двойниках президента
В Кремле прокомментировали слухи о двойниках Владимира Путина
«Нарратив Кремля». СБУ завела дело против патриарха Кирилла
Служба безопасности Украины возбудила дело на патриарха Кирилла
Суд арестовал блогера Аяза Шабутдинова. Его «Like Центр» продолжает продавать курсы
Блогера Шабутдинова арестовали до 16 декабря по делу о мошенничестве
Зеленский поспорил с Залужным о «тупиковой» ситуации на фронте
Владимир Зеленский отказался считать патовой ситуацию на фронте
«Мы его вычеркнули». Президент Турции списал Нетаньяху со счетов
Эрдоган сообщил, что больше не считает Нетаньяху своим собеседником
13 главных фото недели: пропалестинские протесты, Макрон в Казахстане и празднование Хэллоуина
«Впервые за всю историю». Патрушев заявил, что Россия опередила конкурентов в ядерном оружии
Патрушев: Россия впервые обогнала конкурентов в сфере ракетно-ядерного оружия
«Образ, казалось, навсегда утерянный». В Москве нашли икону, с которой освободили Кремль в 1612-м
Патриарх Кирилл показал пропавшую в начале XX века Казанскую икону Божией Матери
«Пора идти на сделку». Запад обсуждает с Киевом, чем придется пожертвовать ради мира с Москвой
NBC: Запад обсуждает с Украиной, от чего придется отказаться ради мира с Россией
«Не каждый хочет и может быть мачо»: психолог — о традиционных мужских ролях
Психолог Богомолов: если мужчина считает себя только добытчиком, будет нелегко
Дрон, который видит невидимое: как Израиль ищет и уничтожает подземные тоннели ХАМАС
Физик Пожар: гиперспектральные камеры могут найти тоннели в Газе по линиям СО2
«Тупиковая ситуация». США сокращают объемы военной помощи Украине
Белый дом объяснил исчерпанием средств сокращение поставок оружия Украине
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий