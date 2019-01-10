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Бостон БрюинзВашингтон Кэпиталз
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03:00
Филадельфия ФлайерзДаллас Старз
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03:00
Нью-Йорк РейнджерсНью-Йорк Айлендерс
не начался
03:30
Тампа-Бэй ЛайтнингКаролина Харрикейнз
не начался
04:00
Миннесота УайлдВиннипег Джетс
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04:00
Сент-Луис БлюзМонреаль Канадиенс
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05:00
Эдмонтон ОйлерзФлорида Пантерз
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Реал Мадрид Олимпиакос
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НБА / регулярный чемпионат
03:00
Майами ХитБостон Селтикс
не начался
05:00
Денвер НаггетсЛос-Анджелес Клипперс
не начался
05:30
Сан-Антонио СпёрсОклахома-Сити Тандер
не начался
06:00
Сакраменто КингзДетройт Пистонс
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Биатлон / Этап Кубка мира по биатлону в Оберхофе
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Женский спринт на 7,5 км
1
Лиза Виттоцци (Италия)
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2
Анаис Шевалье (Франция)
+5,3
3
Ханна Эберг (Швеция)
+15
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закончен
Франция / Лига 1
21:00
КанЛилль
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СибирьСеверсталь
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Металлург МгДинамо Мн
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Салават ЮлаевХК Сочи
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ТорпедоАвтомобилист
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19:30
Ак БарсДинамо М
не начался
19:30
ЦСКАТрактор
не начался
20:30
СлованВитязь
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03:30
Каролина ХаррикейнзБаффало Сэйбрз
не начался
04:00
Виннипег ДжетсДетройт Ред Уингз
не начался
05:00
Калгари ФлэймзФлорида Пантерз
не начался
06:00
Анахайм ДаксПиттсбург Пингвинз
не начался
Евролига
20:00
ЦСКА Маккаби Т-А
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Баскония Гран Канария
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Барселона Панатинаикос
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Вашингтон УизардсМилуоки Бакс
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03:00
Филадельфия СиксерсАтланта Хоукс
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03:30
Торонто РэпторсБруклин Нетс
не начался
03:30
Нью-Йорк НиксИндиана Пэйсерс
не начался
04:00
Миннесота ТимбервулвзДаллас Маверикс
не начался
04:00
Хьюстон РокетсКливленд Кавальерс
не начался
06:00
Портленд Трэйл БлэйзерсШарлотт Хорнетс
не начался
06:00
Юта ДжазЛос-Анджелес Лейкерс
не начался
06:30
Голден Стэйт УорриорзЧикаго Буллз
не начался
Леванте Барселона

Без помощи Месси: «Барселона» гостит у «Леванте». LIVE

Онлайн-трансляция матча 1/8 финала Кубка Испании «Леванте» — «Барселона»

«Леванте» принимает «Барселону» в первом матче 1/8 финала Кубка Испании. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
1/8 финала. 1-й матч  |   10 января 23:30   |  1 тайм
Леванте
2:0
Барселона
Стадион «Сьюдад де Валенсия», Валенсия | Главный судья: Рикардо Де Бургос Бенгоэчеа (Бильбао, Испания)
Кабако 4'
Майораль 18'
Подробная статистика матча
Основные составы
25 (в)    Айтор
15 (з)   Серхио Постиго
6 (з)    Чема
18 (з)   Эрик Кабако 4'
12 (з)    Коке
8 (п)   Саньин Прцич
24 (п)   Хосе Кампанья
16 (п)   Рубен 
7 (н)   Моузес Саймон
21 (н)   Эммануэл Боатенг
2 (н)   Борха Майораль 18'
13 (в)   Яспер Силлессен
17 (з)   Джейсон Мурильо
36 (з)   Хуан Мовилья
27 (з)   Хуан Гонсалес
2 (з)   Нелсон Семеду
5 (п)   Серхио Бускетс
22 (п)   Артуро Видаль
21 (п)   Карлос Аленья
7 (п)   Филиппе Коутиньо
11 (н)   Усман Дембеле
14 (н)    Малком
Запасной состав
1 (в)    Коке
3 (з)   Антонио Гарсия
19 (з)   Педро Лопес
11 (п)   Хосе Моралес
5 (п)   Шейк Дукуре
20 (н)   Рафаэль Двамена
23 (н)   Давид Хасон
1 (в)   Марк-Андре тер
15 (з)   Клеман Лангле
20 (з)   Серхи Роберто
40 (з)   Мусса Ваг
28 (п)   Рикард Пуч
6 (п)   Денис Суарес
8 (п)   Артур Рамос
Самоечитаемое
Трансляция
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'20
Дембеле в штрафной обыграл двух защитников и пробил низом в угол ворот, но Айтор накрыл мяч.
'18
ГОЛ! Провалилась оборона «Барселоны» по центру, упустив Майораля после прострела Боатенга. Борха убежал один на один с Силлессеном и катнул мяч мимо него в дальний угол!
'17
Малком слишком рано рванул вперёд и попал в офсайд.
'15
Мовилья ворвался в штрафную и пробил головой после навеса Коутиньо, однако пробил намного выше ворот.
'13
Рочина ворвался в штрафную вдоль лицевой линии и прострелил во вратарскую. Там Боатенг в касание бил в угол, но Силлессен ухитрился среагировать!
'11
Штрафной хозяевам ничего опасного не принёс.
'10
Видаль сбил Кабако в подкате на фланге. Штрафной назначен.
'8
Ворвался в штрафную Боатенг и упал в борьбе с Пике, но арбитр показал, что нужно продолжать игру.
'6
Боатенг получил мяч в штрафной и пробил низом в ближний угол — Силлессен на месте в этот раз.
'4
ГОЛ! Рочина здорово навесил в штрафную со стандарта, Кабако выпрыгнул выше всех и головой отправил мяч в ближний угол. Силлессен даже не среагировал.
'1
Поехали! Игра началась.
'0
Команды выходят на поле.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию первого матча 1/8 финала Кубка Испании: «Леванте» — «Барселона». Начало встречи запланировано на 23:30 по московскому времени.