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Трансляция
С конца
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'20
Дембеле в штрафной обыграл двух защитников и пробил низом в угол ворот, но Айтор накрыл мяч.
'18
'17
Малком слишком рано рванул вперёд и попал в офсайд.
'15
Мовилья ворвался в штрафную и пробил головой после навеса Коутиньо, однако пробил намного выше ворот.
'13
Рочина ворвался в штрафную вдоль лицевой линии и прострелил во вратарскую. Там Боатенг в касание бил в угол, но Силлессен ухитрился среагировать!
'11
Штрафной хозяевам ничего опасного не принёс.
'10
Видаль сбил Кабако в подкате на фланге. Штрафной назначен.
'8
Ворвался в штрафную Боатенг и упал в борьбе с Пике, но арбитр показал, что нужно продолжать игру.
'6
Боатенг получил мяч в штрафной и пробил низом в ближний угол — Силлессен на месте в этот раз.
'4
'1
Поехали! Игра началась.
'0
Команды выходят на поле.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию первого матча 1/8 финала Кубка Испании: «Леванте» — «Барселона». Начало встречи запланировано на 23:30 по московскому времени.