Тело нашли в болоте. Убившему семилетнего пасынка наркоману вынесли приговор

В Калининградской области суд приговорил к пожизненному заключению Сергея Гамму, который в 2025 году до смерти избил семилетнего пасынка и утопил тело в болоте. Мать погибшего признана виновной в пособничестве в истязании и приговорена к шести годам колонии. После совершения преступления мать и отчим заявили о пропаже ребенка и принимали участие в поисках. Во время заседания мужчина попросил суд отправить его на СВО, чтобы «ценой своей жизни» искупить вину.

В Калининградской области суд вынес приговор местному жителю Сергею Гамме, убившему семилетнего пасынка. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

«Суд с учетом позиции прокуратуры назначил наказание Сергею Гамма в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в колонии особого режима»,

— написала пресс-служба ведомства.

Кроме того, мать погибшего ребенка, Анастасию Гамму, приговорили к шести годам колонии общего режима и лишением родительских прав сроком на три года. В прокуратуре объяснили, что она осознавала опасность для жизней своих детей, но ничего не сделала для их защиты.

Как выяснили следователи, супруги полтора года избивали детей , а также «подвергали ... физическому и психическому насилию».

Старший помощник прокурора Калининградской области Ксения Кейш уточнила, что отчим погибшего признан виновным в убийстве малолетнего, умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью, истязании и оставлении в опасности. Анастасию Гамму осудили за пособничество в истязании, неисполнение обязанности по воспитанию несовершеннолетнего, соединенном с жестоким обращением, а также в оставлении в опасности.

По данным РИА Новости, во время заседания Сергей Гамма попросил суд разрешить ему принять участие в проведении спецоперации:

«Я прошу суд назначить наказание — направить меня в зону СВО, чтобы я мог компенсировать часть того горя, что не желая принесли мои руки в дом, и искупить частично перед семьей и обществом свою вину, пусть даже ценой своей жизни, и уйти из нее с осознанием, что я сделал все возможное для меня на этом свете для искупления греха».

Мужчина также попросил прощения у членов своей семьи, заявив, что не хотел убивать мальчика, и до сих пор считает его своим сыном.

При этом во время прения сторон 29 июля Гамма утверждал, что избиения детей не были систематическими, а физическими наказаниями он пытался приучить их к порядку и чистоте, а также не лгать. Также по его словам, «погибший мальчик провоцировал его и хотел избавиться от отчима», добавляет агентство.

История убийства

Как выяснили следователи, в какой-то день между 29 января по 1 февраля 2025 года в городе Черняховске Гамма, будучи под воздействием наркотиков, избил семилетнего пасынка за то, что тот отказался заниматься физическими упражнениями. Отчим нанес ребенку не менее 35 ударов. Ни мужчина, не мать мальчика не вызвали скорую, и вскоре тот умер. Тогда Гамма спрятал тело в сумку, вывез за город и утопил останки мальчика в болоте .

3 февраля 2025 года Анастасия Гамма обратилась в полицию и заявила, что днем ранее ее сын ушел из дома после ссоры с родителями и пропал. На следующий день тело ребенка нашли, а его отчима задержали по подозрению в убийстве.

Позже выяснилось, что в 2024 году сотрудники детского сада и школы, в которой училась 12-летняя сестра погибшего, неоднократно сообщали в полицию об обнаружении у детей синяков и кровоподтеков после побоев. Более того — сам мальчик незадолго до смерти жаловался полицейским , что им с сестрой страшно дома из-за избиений отчимом. Однако правоохранители даже не провели проверку и просто проигнорировали обращения. В отношении них возбудили уголовное дело о халатности.

По информации телеканала RT, мать погибшего знала, что ее муж убил сына, но не знала, куда он спрятал тело.

«Как утверждает женщина, схему с якобы пропажей ребенка придумал мужчина. Она указала, что изображала участие в поисках, потому что боялась сожителя и чувствовала себя виноватой в смерти мальчика»,

— передавал вещатель.

Также выяснилось, что в декабре 2024 года Сергей Гамма сломал 12-летней девочке ключицу , но к врачам ее отвели только после новогодних праздников. Во время следствия сестра убитого рассказала, что мужчина постоянно связывал детей и избивал их, снимая истязания на телефон.

Как пишет портал «Клопс», на одном из заседаний бабушка детей и мать Анастасии Гаммы рассказала, что ее зять установил в квартире несколько камер наблюдения. Она добавила, что навещала близких где-то раз в месяц, а иногда внуки ночевали у нее. При этом у детей она видела только «обычные синячки».

«До марта 2024 года дети не жаловались, даже подозрений не было. А в марте мне позвонили из полиции: ваш зять избил внука. Был синяк от провода. Дима мне объяснил: «Я не слушался». Сергей оправдывался: мол хотел напугать, рука сорвалась, случайно получилось. Обещал, что больше не повторится»,

— вспоминала бабушка убитого.

По ее словам, после этого эпизода она несколько раз спрашивала у детей, бьет ли их отчим, но те утверждали, что нет. При этом, по ее словам, однажды она услышала отправленное Сергеем ее дочери голосовое сообщение, в котором тот матом орал на жену и угрожал «посадить на нож».