«Проявили русскую душевность». Почему освободили американца Гилмана и при чем тут переговоры?

Зять президента США Джаред Кушнер, специальный посланник президента США Стивен Уиткофф (слева направо) во время трехсторонней встречи делегаций России, США и Украины в Женеве, 17 февраля 2026 года

Россия накануне безвозмездно освободила экс-морпеха США Роберта Гилмана. В связи с этим многие российские и иностранные эксперты предположили, что таким образом Москва хочет создать положительный фон для предстоящих переговоров с Вашингтоном. Согласно опубликованной ранее информации, поездка Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Москву и Киев может состояться на неделе с 10 по 16 августа. Как освобождение Гилмана поможет ожидающимся переговорам — в материале «Газеты.Ru».

Специальный посланник президента США Стив Уиткофф поблагодарил российского президента Владимира Путина за освобождение американского гражданина, бывшего морпеха Роберта Гилмана «по гуманитарным соображениям».

В посте в своих социальных сетях Уиткофф особенно подчеркнул личное участие российского лидера в освобождении американца. Он также выразил благодарность российскому руководству от лица государственного секретаря США Марко Рубио и спецпосланника Джареда Кушнера.

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Вечером 11 августа стало известно, что Путин подписал указ об освобождении Гилмана.

Позже официальные лица США уточнили, что решение стало результатом переговоров между Москвой и Вашингтоном. Американская сторона назвала освобождение экс-морпеха «жестом доброй воли».

«После моих обсуждений с президентом Владимиром Путиным Россия согласилась освободить Гилмана, в частности из гуманитарных соображений. Мы ценим это решение, как и тот факт, что Россия не просила об освобождениях взамен», — заявил позже американский президент Дональд Трамп.

Гилман был осужден на 10 лет колонии строгого режима. Первый срок он получил в 2022 году после того как напал на полицейского в отделении на вокзале Воронежа. Позже наказание ужесточили до 10 лет, так как в колонии американец постоянно нарушал порядок и вступал в конфликты с сотрудниками УФСИН.

Положительный фон для переговоров

После освобождения Гилмана многие зарубежные эксперты отметили, что такой шаг, сделанный в одностороннем порядке, — это достаточно нетипичное решение для Москвы, что может свидетельствовать о двойных намерениях российского руководства.

«Для России крайне необычно освобождать заключенного гражданина США без получения взамен другого заключенного. Решение об освобождении Гилмана, вероятно, будет воспринято как сигнал о стремлении Москвы улучшить отношения с администрацией Трампа после нескольких недель, в течение которых президент США, похоже, перешел к более благосклонной позиции по отношению к Украине», — пишет британское издание The Guardian.

В статье отмечается, что после возвращения Трампа к власти возобновление контактов Вашингтона и Москвы также начиналось с обмена пленными. Тогда США добились освобождения американца Марка Фогеля.

Ранее источники ТАСС сообщали, что Уиткофф и Кушнер могут посетить Киев и Москву на неделе с 10 по 16 августа.

Акции по обмену пленными достаточно часто становились одним из инструментов для выстраивания дальнейших переговоров, отметил в беседе с «Газетой.Ru» политолог Сергей Маркелов.

«Подобные гуманитарные акции часто становятся важным инструментом для выстраивания дальнейших переговоров, хотя и не решают ключевые проблемы двусторонних отношений. При этом практика обмена — это не разовая мера, а часть дипломатической работы, то есть ясно, что Москва и Вашингтон все же находились в постоянном контакте, даже когда казалось иначе», — сказал политолог.

Александр Казаков/РИА Новости

Маркелов призвал не переоценивать значение освобождения Гилмана для двусторонних контактов Москвы и Вашингтона, но признал, что оно может сдвинуть переговорный процесс лишь слегка.

«Если бы можно было измерять договоренности в миллиметрах, то на полмиллиметра-миллиметр это освобождение действительно придвинуло друг к другу наши страны. Это, по крайней мере, точно задает хороший общий фон», — добавил он.

По словам политолога, такой шаг становится еще одним подтверждением для мировой общественности того, что с Москвой можно договариваться, а это большой бонус в медийную копилку.

«Это накопление позитивных «белых шаров» в подтверждение тезиса о том, что с Россией можно договариваться. Мы готовы демонстрировать политическую волю и проявлять внимание к индивидуальной судьбе американского гражданина — такую русскую душевность, которая не укладывается в стандартную политику. Это хорошо сыграет и на медийном образе Москвы», — заключил Маркелов.

То, что освобождение Роберта Гилмана похоже на прелюдию к возобновлению регулярного контакта Москва — Вашингтон, отметила и заместитель директора Центра политической информации, политолог Анастасия Гафарова.

«Действительно, это похоже на прелюдию к переговорам. Однако я бы скорее рассматривала это как сигнал управляемости канала связи с Трампом. Москва показывает, что способна делать «гуманитарные жесты» лично для Белого дома, не меняя при этом своей позиции по Украине», — сказала политолог в комментарии для «Газеты.Ru».

Она подчеркнула, что само освобождение Гилмана было обставлено так, как удобно российской стороне.

«Это как раз тот формат, который удобен России: сделать шаг, который в Вашингтоне можно продать как личный успех Трампа, но не дать Украине или Европе основания говорить о российской уступке по существу конфликта. То есть в целом, для обеих сторон — это возможность слегка улучшить атмосферу перед разговорами, не затрагивая самые тяжелые вопросы: линию фронта, санкции, гарантии безопасности, НАТО, дальнобойные удары», — заключила Гафарова.

Еще одной причиной, по которой Москва могла освободить Гилмана, может быть то, что российское руководство ждет ответного положительного шага от американской стороны.

«Москва могла принять решение об одностороннем освобождении заключенного, так как ждет ответных шагов от Вашингтона в будущем. Нельзя исключать, что постфактум американцы кого-то из наших освободят, либо же предпримут какие-то другие дружественные действия», — пояснил политолог, американист Малек Дудаков.

По его мнению, даже если Вашингтон не предпримет ответных дружеских действий, такое решение Москвы создает хорошую атмосферу в преддверии раунда переговоров с представителями американской делегации.

«Кушнер и Уиткофф с высокой долей вероятности в ближайшие дни или недели доберутся до Москвы, после чего с ними возобновится переговорный процесс. Так что хороший фон для переговоров в любом случае будет важен», — заключил Дудаков.

Мечты Киева

После того как стало известно об освобождении Гилмана и контактах Москвы с Вашингтоном, украинский президент Владимир Зеленский вновь призвал США надавить на Россию в рамках переговоров по Украине.

«Был доклад переговорной команды. Мы передали американской стороне наши предложения. И Америка может помочь нашей защите, прежде всего с помощью ПВО, а также может давить на Россию для того, чтобы планы были другие: готовить окончание войны, а не затягивание», — заявил Зеленский.

По мнению российских экспертов, на предстоящих переговорах с Россией американская сторона действительно может начать просить о некоторых уступках в отношении Киева, но давить на Москву американцы точно не станут, особенно в свете успешного возвращения американского заключенного.

«Я думаю, что представители американской администрации будут пытаться убедить Москву сократить интенсивность ударов по территории Украины, особенно по украинским энергообъектам. Киев сейчас сталкивается с серьезными проблемами: истощение арсеналов ПВО, уничтожение предприятий и энергообъектов, потеря валютной выручки и остановка зернового коридора», — заявил «Газете.Ru» политолог Малек Дудаков.

Он считает, что при сохранении нынешней тенденции Украина рискует прийти к зиме в отсутствии тепла, света и денег.

«Киев ждет полномасштабная экономическая катастрофа, поэтому американцы будут нас пытаться убеждать уменьшить интенсивность ударов. В ответ на все это мы выдвинем наши встречные требования. И будем смотреть, в какой степени американцы будут готовы их соблюдать», — сказал американист.

Дудаков заключил, что предстоящие переговоры Москвы и Вашингтона в любом случае не закончатся давлением одной стороны на другую , тем более что перед переговорами был создан теплый переговорный фон.

«Зеленский хочет, чтобы США одновременно усилили военную помощь, дали больше ПВО, расширили санкции и заставили Россию считать продолжение войны слишком дорогим. Но у Трампа другая логика. Ему нужно получить рычаг для сделки», — отметила политолог Анастасия Гафарова.

Она считает, что давление на Москву со стороны Вашингтона возможно, но оно будет дозированным ровно настолько, чтобы подтолкнуть Москву к переговорам, а не сорвать канал связи с Путиным.

«Белый дом может быть и хотел оказать какое-то влияние на Москву, но сейчас главный инструмент давления США — это санкционный законопроект против России и покупателей российских энергоресурсов. Однако его применение на практике, даже если закон пройдет все этапы, пока весьма туманно. Так что не совсем понятно, как будет давление происходить», — добавила политолог.

По мнению Гафаровой, США заинтересованы в том, чтобы иметь возможность давить на все стороны попеременно, поэтому Белый дом будет продолжать ту же линию на дозированные угрозы в отношении Киева и Москвы, чтобы не потерять роль главного посредника и каналы связи.