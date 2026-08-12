«Вправе атаковать любое судно»: Россия пригрозила ответом на захваты танкеров

Владимир Путин назвал пиратством захваты российских судов европейскими странами и предупредил о зеркальном ответе Москвы. По его словам, Россия сама определит место и характер ответных действий. В то же время Дмитрий Медведев заявил о «праве» РФ атаковать любые суда недружественных стран, перевозящие грузы «в интересах противника». С начала года военно-морские силы ряда стран Европы задержали несколько танкеров, связываемых с Россией.

Захваты российских судов — это пиратство, и Москва будет отвечать на подобные действия зеркальными мерами, заявил президент России Владимир Путин.

«Хочу обратить внимание на решения Евросоюза, которые состоялись недавно. Мы видим, что власти некоторых стран в нарушение Международного морского права пытаются ограничить движение судов наших эконом-операторов, <...> а недавно додумались до возможности захвата наших судов», — сказал Путин во время завершающего этапа учений Тихоокеанского флота.

По словам президента, западные страны рассматривают возможность захвата российских судов с последующей продажей находящегося на них имущества.

«Разумеется, это не что иное, как пиратство и разбой. И если это на практике начнет реализовываться, мы вынуждены будем отвечать зеркально», — подчеркнул российский лидер.

При этом Москва сама определит место и обстоятельства такого ответа, добавил Путин. По его словам, соответствующее поручение уже дано министерству обороны.

«Прав у европейских собак нет»

В свою очередь зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментируя ситуацию с захватом российских судов, выразил мнение, что Москва вправе наносить удары по торговым судам недружественных государств, если они перевозят грузы «в интересах противника».

«Россия вправе атаковать любое торговое судно вражеских стран, находящееся как в наших, так и в нейтральных водах, при наличии достаточных подозрений, что оно перевозит груз в интересах противника. То есть любой груз! И таких судов очень много. Наши Вооруженные силы способны резко расширить работу за границы Черноморского бассейна!» — написал Медведев в Telegram.

Медведев также отметил, что так называемый «теневой флот» — это обычные коммерческие суда, которые ходят под нероссийским флагом, но выполняют перевозки в интересах Москвы. Он пояснил, что это система «удобного флага», при которой «судно регистрируется в стране, отличной от страны владельца, ради экономии на налогах и регулировании» — и подобной схемой пользуется «абсолютное большинство западноевропейских судов».

«Конечно, никаких прав у европейских собак задерживать такие суда ни в соответствии с Конвенцией по международному морскому праву 1982 года, ни в соответствии с национальным законодательством нет», — заявил зампред Совбеза.

Захват российских судов

С начала года европейские страны провели несколько операций по задержанию нефтяных танкеров, которые на Западе относят к так называемому российскому «теневому флоту». Так, в марте Франция при поддержке Великобритании задержала следовавший под флагом Мозамбика танкер Deyna, заподозрив судно в использовании подложной регистрации. Позднее итальянский корабль Thaon di Revel перехватил шедший под флагом Камеруна танкер Toa Payoh, который также связывали с «теневым флотом» РФ.

В июне занимавший тогда пост премьера Великобритании Кир Стармер объявил о первом перехвате британскими военными танкера с российским грузом. Речь шла о судне Smyrtos под флагом Камеруна, которое 5 июня вышло из российского порта Усть-Луга. После шестичасовой операции танкер направили на якорную стоянку у южного побережья Англии. В перехвате участвовали вертолеты Chinook, Merlin Mk4 и Wildcat, патрульный самолет RAF P-8, а также корабли HMS Sutherland и HMS Ledbury.

Еще один подобный инцидент произошел в Средиземном море, где французские ВМС в районе Сицилии задержали нефтяной танкер Deliver. Судно следовало из России под камерунским флагом и после перехвата было поставлено на якорь под охраной.

На этом фоне европейские союзники Украины, как сообщали СМИ, также усилили давление на судовые реестры Панамы, Барбадоса и Камеруна, чтобы эти страны сняли с регистрации связанные с Россией суда.

Кроме того, 30 июня газета Financial Times сообщила, что вице-премьер Украины Алексей Кулеба направил в Международную морскую организацию (IMO) письмо с просьбой признать суда «теневого флота» законными военными целями.

В письме Кулеба утверждал, что их деятельность нельзя рассматривать «исключительно как обычные коммерческие операции», а сами суда якобы имеют «критическое значение для формирования бюджетных поступлений для РФ и продления ее военных усилий», а поэтому выходят за рамки обычного гражданского транспорта.