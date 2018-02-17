Хаддерсфилд Таун

'59
Ничего не удаётся создать хозяевам после перерыва.
'58
Болельщики дружно поют песни.
'57
Игроки «Юнайтед» держат мяч в центре поля.
'55
'55
Биллинг дважды пробил. Сначала попал в сетку, затем в защитника. Угловой.
'53
Штрафной выполнят хозяева, мяч почти по центру, 21 метр до ворот.
'52
Большой перевес у «Хаддерсфилда» по владению во втором тайме.
'50
Инс пробил, но попал в стенку.
'49
Право на штрафной получили хозяева. Метр до штрафной, чуть правее центра.
'48
Попытка отдать мяч на Алексиса, который мог выйти один на один, но защитник разгадал задумку.
'46
Второй тайм начался.
'45+5
Свисток! 0:1. «Манчестер» сразу забил, но затем инициатива перешла к хозяевам, которые очень много владели мячом и создавали моменты. Забить не удалось, а в конце тайма уже «Юнайтед» дважды отличился, но оба раза из офсайда.
'45+4
Матич забил после подачи с левого фланга, но он находился в офсайде.
'45+2
И гол отменён! Арбитр посчитал, что офсайд у Маты всё же был. Момент очень тонкий.
'45+1
Две минуты добавлено.
'45+1
Арбитр очень долго выслушивает своего коллегу. Момент с офсайдом всё-таки очень спорный.
'45
Янг получил мяч на правом фланге, отдал отличную передачу на ход Мате, офсайда вроде не было, Мата и защитник находились на одной линии. Мата обвёл голкипера и пробил уже в пустые ворота. Но засчитают ли гол?
'44
Давно игроки «Хаддерсфилда» ничего не создавали в атаке.
'42
Игроки «Манчестера» пытаются подержать мяч в центре поля.
'40
Неплохая подача на границу вратарской, Ромеро вышел из ворот и кулаками выбил мяч в поле.
'39
Право на угловой получили хозяева.
'38
МакТоминай пытался прострелить с правого фланга, но мяч полетел не сильно и до адресата не дошёл.
'36
Прострел вглубь штрафной, но слишком сильно, мяч пришёл в руки Ромеро.
'35
Очень активны болельщики в нашем матче. Зрители гонят своих любимцев вперёд.
'33
Судья свисток не дал, а Конголо решил схватить мяч руками, считая, что арбитр назначит штрафной в сторону «Юнайтед».
'32
Попытка контратаки «Юнайтед», но Лукаку не сумел протолкнуть мяч на свободный правый фланг, где сразу два партнёра были одни.
'30
Смоллинг и Линделёф вдвоём пошли на мяч, будет ещё один угловой.
'29
От Майкла Кэррика мяч вылетел на угловой. Хозяева подадут с левого фланга.
'28
После гола «Юнайтед» пошла игра на равных. Даже, скорее, небольшой перевес есть у хозяев, по крайней мере по владению мячом.
'26
Матич получил мяч в штрафной, но спиной к воротам, а развернуться и пробить ему не дали.
'25
Право на угловой получили гости.
'23
Прострел с правого фланга в центр, игрок хозяев пытался в подкате замкнуть, но направить мяч в ворота не удалось.
'22
2-1 по ударам в створ.
'21
Ван ла Парра пробил головой после навеса с левого фланга, мяч полетел не сильно и прошёл в руки голкиперу.
'20
Немного выровнялась игра в эти минуты. «Манчестер» вновь владеет мячом.
'18
Смоллинг пытался пробить, но защитник подставился под мяч.
'17
Янг прострелил и заработал угловой. Защитник едва не срезал мяч в собственные ворота.
'15
Инициатива полностью на стороне «Хаддерсфилда», «Манчестер» только обороняется.
'14
Удар издали, но низом и почти по центру, мяч пришёл в руки Ромеро.
'12
75% на 25% по проценту владения мячом.
'10
Попытка пробить издали у игрока хозяев, мяч попал в защитника.
'9
Заметный перевес сейчас у хозяева, ещё один угловой.
'8
Право на угловой получили хозяева.
'6
Не было положения вне игры, Инс с близкого расстояния бил низом в дальний угол — чуть мимо.
'5
Довольно сильный дождь идёт.
'3
'2
Куанер пробил в дальний нижний угол, мяч пролетел мимо ворот.
'1
Матч начался!
'0
Здравствуйте ещё раз, уважаемые любители футбола! Наш матч начнётся совсем скоро.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 1/8 финала Кубка Англии: «Хаддерсфилд Таун» — «Манчестер Юнайтед». Начало встречи запланировано на 20:30 по московскому времени.