Хаддерсфилд Таун

Курсы валют$ 56.39 (+0.01) 70.03 (+0.07)
Сочинский форум 2018
title=''
title=''
Выбирая лидеров
Подпишитесь на оповещения
от Газеты.Ru
Дополнительно подписаться
на сообщения раздела СПОРТ
Отклонить
Подписаться
Получать сообщения
раздела Спорт
онлайн-табло
Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
Олимпиада-2018
03:00
Онлайн седьмого медального дня Игр в Пхенчхане
online
06:10
СШАСловакия
2:1
закончен
10:40
РоссияСловения
8:2
закончен
Кубок Англии
23:00
ЧелсиХалл Сити
4:0
закончен
Украина / Премьер-лига
20:00
Шахтёр ДЧерноморец
5:0
закончен
Германия / Бундеслига
22:30
ГертаМайнц
0:2
закончен
Франция / Лига 1
22:45
МонакоДижон
4:0
закончен
Испания / Примера
23:00
ЖиронаЛеганес
3:0
закончен
НХЛ / регулярный чемпионат
03:00
Питтсбург ПингвинзЛос-Анджелес Кингз
3:1
закончен
03:00
Нью-Йорк АйлендерсНью-Йорк Рейнджерс
3:0
закончен
03:00
Нью-Джерси ДэвилзКаролина Харрикейнз
5:2
закончен
03:30
Тампа-Бэй ЛайтнингДетройт Ред Уингз
4:1
закончен
03:30
Оттава СенаторзБаффало Сэйбрз
3:2 (ОТ)
закончен
04:00
Миннесота УайлдВашингтон Кэпиталз
2:5
закончен
04:00
Нэшвилл ПредаторзКалгари Флэймз
3:4
закончен
04:30
Чикаго БлэкхоуксАнахайм Дакс
2:3
закончен
05:00
Аризона КойотсМонреаль Канадиенс
5:2
закончен
06:00
Вегас Голден НайтсЭдмонтон Ойлерз
4:1
закончен
06:30
Сан-Хосе ШарксВанкувер Кэнакс
4:1
закончен
НБА / регулярный чемпионат
04:00
Милуоки БаксДенвер Наггетс
123:134
закончен
05:00
Миннесота ТимбервулвзЛос-Анджелес Лейкерс
119:111
закончен
Олимпиада-2018
02:59
Онлайн восьмого медального дня Игр в Пхенчхане
online
06:10
КанадаЧехия
2:3 (Б)
закончен
14:15
Кузьмина выиграла масс-старт на Олимпиаде, Акимова — последняя
online
15:10
РоссияСША
4:0
закончен
Кубок Англии
20:30
Хаддерсфилд ТаунМанчестер Юнайтед
0:2
2 тайм
Испания / Примера
15:00
Лас-ПальмасСевилья
1:2
закончен
18:15
ЭйбарБарселона
0:2
закончен
20:30
АлавесДепортиво
1:0
2 тайм
22:45
МалагаВаленсия
не начался
Украина / Премьер-лига
15:00
Сталь КАлександрия
2:0
закончен
18:00
ВорсклаВерес
1:0
закончен
Италия / Серия А
17:00
УдинезеРома
0:2
закончен
20:00
КьевоКальяри
2:1
закончен
22:45
ДженоаИнтер М
не начался
Германия / Бундеслига
17:30
КёльнГанновер-96
1:1
закончен
17:30
ФрайбургВердер
1:0
закончен
17:30
ГамбургБайер
1:2
закончен
17:30
ВольфсбургБавария
1:2
закончен
20:30
Шальке-04Хоффенхайм
2:0
2 тайм
Франция / Лига 1
19:00
ПСЖСтрасбург
5:2
закончен
22:00
АмьенТулуза
не начался
22:00
АнжеСент-Этьен
не начался
22:00
КанРенн
не начался
22:00
МонпельеГенгам
не начался
22:00
ТруаМетц
не начался
НХЛ / регулярный чемпионат
03:00
Коламбус Блю ДжекетсФиладельфия Флайерз
1:2 (ОТ)
закончен
03:30
Каролина ХаррикейнзНью-Йорк Айлендерс
0:3
закончен
04:00
Виннипег ДжетсКолорадо Эвеланш
6:1
закончен
04:30
Даллас СтарзСент-Луис Блюз
2:1
закончен
21:00
Баффало СэйбрзЛос-Анджелес Кингз
0:1
перерыв
22:00
Оттава СенаторзНью-Йорк Рейнджерс
не начался
22:00
Миннесота УайлдАнахайм Дакс
не начался
Испания / Примера
14:00
Реал СосьедадЛеванте
не начался
18:15
Атлетико МАтлетик Б
не начался
20:30
ЭспаньолВильярреал
не начался
22:45
БетисРеал Мадрид
не начался
Германия / Бундеслига
17:30
АугсбургШтутгарт
не начался
20:00
Боруссия МБоруссия Д
не начался
Италия / Серия А
14:30
ТориноЮвентус
не начался
17:00
БеневентоКротоне
не начался
17:00
БолоньяСассуоло
не начался
17:00
НаполиСПАЛ
не начался
20:00
АталантаФиорентина
не начался
22:45
МиланСампдория
не начался
Украина / Премьер-лига
15:00
ЗиркаМариуполь
не начался
15:00
КарпатыЗаря
не начался
18:00
Динамо КОлимпик Д
не начался
Франция / Лига 1
17:00
НиццаНант
не начался
19:00
ЛилльЛион
не начался
23:00
МарсельБордо
не начался
НХЛ / регулярный чемпионат
00:00
Аризона КойотсЭдмонтон Ойлерз
не начался
03:00
Питтсбург ПингвинзТоронто Мэйпл Лифс
не начался
03:00
Тампа-Бэй ЛайтнингНью-Джерси Дэвилз
не начался
03:00
Вегас Голден НайтсМонреаль Канадиенс
не начался
04:00
Нэшвилл ПредаторзДетройт Ред Уингз
не начался
04:30
Чикаго БлэкхоуксВашингтон Кэпиталз
не начался
06:00
Калгари ФлэймзФлорида Пантерз
не начался
06:00
Ванкувер КэнаксБостон Брюинз
не начался
20:00
Нью-Йорк РейнджерсФиладельфия Флайерз
не начался
23:00
Колорадо ЭвеланшЭдмонтон Ойлерз
не начался
Хаддерсфилд Таун Манчестер Юнайтед
Игрок «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку Reuters
Игрок «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку

Кубок Англии. «Хаддерсфилд» — «Манчестер Юнайтед». LIVE

Онлайн-трансляция матча Кубка Англии «Хаддерсфилд» — «Манчестер Юнайтед»

«Хаддерсфилд» встречается дома с «Манчестер Юнайтед» в 1/8 финала Кубка Англии. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
1/8 финала  |   17 февраля 20:30   |  2 тайм
Хаддерсфилд Таун
0:2
Манчестер Юнайтед
0:2
Стадион «Джон Смит - Гэлфарм», Хаддерсфилд | Главный судья: Кевин Френд (Лестершир, Гленфилд, Англия)
Лукаку 3'
Лукаку 55'
Подробная статистика матча
Основные составы
1 (в)   Йонас Лоссль
33 (з)   Флорент Хадергьонай
25 (з)   Матиас Занка
5 (з)   Теренс 
26 (з)   Кристофер Шиндлер
8 (п)   Филип Биллинг
22 (п)   Томас Инс
19 (п)   Дэниэл Уильямс
17 (п)   Райив ван
23 (н)   Колин Куанер
24 (н)   Стив Мунье
20 (в)   Серхио Ромеро
12 (з)   Крис Смоллинг
23 (з)   Люк Шоу
2 (з)   Виктор Нильссон-Линделёф
18 (п)   Эшли Янг
8 (п)   Хуан Мата
31 (п)   Неманья Матич
39 (п)   Скотт МакТоминай
16 (п)   Майкл Кэррик
7 (н)   Алексис Санчес
9 (н)   Ромелу Лукаку 3' 55'
Запасной состав
13 (в)   Джоэл Коулмэн
2 (з)   Томми Смит
3 (з)   Скотт Мэлоун
4 (п)   Дин Уайтхэд
11 (п)   Абдульхамид Сабири
6 (п)   Джонатан Хогг
20 (н)   Лоран Депуатр
40 (в)   Жоэл Перейра
36 (з)   Маттео Дармиан
3 (з)   Эрик Бейи
14 (п)   Джесси Лингард
48 (п)   Этан Хэмилтон
47 (п)   Анхель Гомес
11 (н)   Антони Марсьяль
Трансляция
С начала С конца
Не обновлять Обновлять
'59
Ничего не удаётся создать хозяевам после перерыва.
'58
Болельщики дружно поют песни.
'57
Игроки «Юнайтед» держат мяч в центре поля.
'55
ГОЛ! После углового «Хаддерсфилда» началась контратака «Юнайтед». Лукаку сыграл в стенку с Алексисом, чилиец вывел Ромелу один на один, он точно пробил с левой в ближний нижний угол.
'55
Биллинг дважды пробил. Сначала попал в сетку, затем в защитника. Угловой.
'53
Штрафной выполнят хозяева, мяч почти по центру, 21 метр до ворот.
'52
Большой перевес у «Хаддерсфилда» по владению во втором тайме.
'50
Инс пробил, но попал в стенку.
'49
Право на штрафной получили хозяева. Метр до штрафной, чуть правее центра.
'48
Попытка отдать мяч на Алексиса, который мог выйти один на один, но защитник разгадал задумку.
'46
Второй тайм начался.
'45+5
Свисток! 0:1. «Манчестер» сразу забил, но затем инициатива перешла к хозяевам, которые очень много владели мячом и создавали моменты. Забить не удалось, а в конце тайма уже «Юнайтед» дважды отличился, но оба раза из офсайда.
'45+4
Матич забил после подачи с левого фланга, но он находился в офсайде.
'45+2
И гол отменён! Арбитр посчитал, что офсайд у Маты всё же был. Момент очень тонкий.
'45+1
Две минуты добавлено.
'45+1
Арбитр очень долго выслушивает своего коллегу. Момент с офсайдом всё-таки очень спорный.
'45
Янг получил мяч на правом фланге, отдал отличную передачу на ход Мате, офсайда вроде не было, Мата и защитник находились на одной линии. Мата обвёл голкипера и пробил уже в пустые ворота. Но засчитают ли гол?
'44
Давно игроки «Хаддерсфилда» ничего не создавали в атаке.
'42
Игроки «Манчестера» пытаются подержать мяч в центре поля.
'40
Неплохая подача на границу вратарской, Ромеро вышел из ворот и кулаками выбил мяч в поле.
'39
Право на угловой получили хозяева.
'38
МакТоминай пытался прострелить с правого фланга, но мяч полетел не сильно и до адресата не дошёл.
'36
Прострел вглубь штрафной, но слишком сильно, мяч пришёл в руки Ромеро.
'35
Очень активны болельщики в нашем матче. Зрители гонят своих любимцев вперёд.
'33
Судья свисток не дал, а Конголо решил схватить мяч руками, считая, что арбитр назначит штрафной в сторону «Юнайтед».
'32
Попытка контратаки «Юнайтед», но Лукаку не сумел протолкнуть мяч на свободный правый фланг, где сразу два партнёра были одни.
'30
Смоллинг и Линделёф вдвоём пошли на мяч, будет ещё один угловой.
'29
От Майкла Кэррика мяч вылетел на угловой. Хозяева подадут с левого фланга.
'28
После гола «Юнайтед» пошла игра на равных. Даже, скорее, небольшой перевес есть у хозяев, по крайней мере по владению мячом.
'26
Матич получил мяч в штрафной, но спиной к воротам, а развернуться и пробить ему не дали.
'25
Право на угловой получили гости.
'23
Прострел с правого фланга в центр, игрок хозяев пытался в подкате замкнуть, но направить мяч в ворота не удалось.
'22
2-1 по ударам в створ.
'21
Ван ла Парра пробил головой после навеса с левого фланга, мяч полетел не сильно и прошёл в руки голкиперу.
'20
Немного выровнялась игра в эти минуты. «Манчестер» вновь владеет мячом.
'18
Смоллинг пытался пробить, но защитник подставился под мяч.
'17
Янг прострелил и заработал угловой. Защитник едва не срезал мяч в собственные ворота.
'15
Инициатива полностью на стороне «Хаддерсфилда», «Манчестер» только обороняется.
'14
Удар издали, но низом и почти по центру, мяч пришёл в руки Ромеро.
'12
75% на 25% по проценту владения мячом.
'10
Попытка пробить издали у игрока хозяев, мяч попал в защитника.
'9
Заметный перевес сейчас у хозяева, ещё один угловой.
'8
Право на угловой получили хозяева.
'6
Не было положения вне игры, Инс с близкого расстояния бил низом в дальний угол — чуть мимо.
'5
Довольно сильный дождь идёт.
'3
ГОЛ! Лукаку и Мата сыграли в стенку, Ромелу получил мяч и вышел почти один на один, плечом отодвинул соперника, затем на замахе его обыграл и из штрафной пробил низом точно в ближний угол.
'2
Куанер пробил в дальний нижний угол, мяч пролетел мимо ворот.
'1
Матч начался!
'0
Здравствуйте ещё раз, уважаемые любители футбола! Наш матч начнётся совсем скоро.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 1/8 финала Кубка Англии: «Хаддерсфилд Таун» — «Манчестер Юнайтед». Начало встречи запланировано на 20:30 по московскому времени.