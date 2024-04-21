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Первый матч без Абаскаля в РПЛ: «Спартак» играет с «Ростовом». LIVE

Футбол. РПЛ. 25-й тур. «Ростов» — «Спартак». ОНЛАЙН

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Алексей Филиппов/РИА Новости
В центральном матче 25-го тура Российской премьер-лиги московский «Спартак» гостит на «Ростов Арене» у «Ростова». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
МИР Российская Премьер-лига. 25-й тур
1-й тайм
21 апреля 20:30
Ростов
Ростов-на-Дону, Россия
0 : 1
Спартак М
Москва, Россия
17' Хлусевич
Стадион «Ростов Арена», Ростов-на-Дону, Россия
1-й тайм

13' Осипенко

17' Хлусевич

2-й тайм
Трансляция
Автообновление
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
'23

Уткин исполнил подачу на ближнюю штангу, Хлусевич подкорретировал направление полета мяча, выбив того на угловой.

'20

Роналдо принял мяч после скидки от Голенкова и пробил с разворота в одно касание неточно.

'18

И тут же жестковато против Роналдо играет Хлусевич, но остается без карточки.

'16

ГОООООООООООООООООООЛ! «Спартак» открывает счет со стандарта!!!!! Впервые в сезоне!!! Вот это да!!! Хесус Медина потрясающе с левой ноги забросил мяч в штрафную Песьякова, где самым расторопным оказался Хлусевич, выпрыгнувший выше всех! 0:1!

'16

Вау, сидя на скамейке получает предупреждение Мохебби! Очень он ругался на очередное, как он считает, несправедливое решение рефери.

'15

Чернов заваливает Игнатова на газон, снова нарушает правила ростовская команда.

'13

Очень просили, кстати, игроки «Спартака» красную для Осипенко, мол он последним оставался защитником в этом эпизоде, но арбитр свое мнение не изменил.

'12

Первое предупреждение в матче получает Максим Осипенко, снова на себе фол заработал Манфред Угальде.

'10

Вахания исполнил подачу на Голенкова, мяч перескочил через Егора и опустился за его спиной.

'8

Мартинс фолит на Байрамяне, фол в пользу хозяев.

'5

Мелехин сносит Угальде на своей половине поля, красно-белые разыграют стандарт.

'3

Cтартовые минуты игры остаются за москвичами.

20:35

Владимир Москалев дает свисток! Игра началась!

20:30

Команды вышли на поле! Совсем скоро все начнется!

20:25

«Спартак»: Максименко, Хлусевич, Н. Чернов, Дуарте, Бабич, Денисов, Пруцев, Мартинс, Медина, Игнатов, Угальде.

20:20

«Ростов»: Песьяков, Мелехин, Е. Чернов, Вахания, Осипенко, Глебов, Байрамян, Уткин, Щетинин, Роналдо, Голенков.

20:15

Здравствуйте, уважаемые болельщики! В центральном матче 25-го тура Российской премьер-лиги московский «Спартак» гостит на «Ростов Арене» у «Ростова». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

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