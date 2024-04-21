Уткин исполнил подачу на ближнюю штангу, Хлусевич подкорретировал направление полета мяча, выбив того на угловой.
Роналдо принял мяч после скидки от Голенкова и пробил с разворота в одно касание неточно.
И тут же жестковато против Роналдо играет Хлусевич, но остается без карточки.
ГОООООООООООООООООООЛ! «Спартак» открывает счет со стандарта!!!!! Впервые в сезоне!!! Вот это да!!! Хесус Медина потрясающе с левой ноги забросил мяч в штрафную Песьякова, где самым расторопным оказался Хлусевич, выпрыгнувший выше всех! 0:1!
Вау, сидя на скамейке получает предупреждение Мохебби! Очень он ругался на очередное, как он считает, несправедливое решение рефери.
Чернов заваливает Игнатова на газон, снова нарушает правила ростовская команда.
Очень просили, кстати, игроки «Спартака» красную для Осипенко, мол он последним оставался защитником в этом эпизоде, но арбитр свое мнение не изменил.
Первое предупреждение в матче получает Максим Осипенко, снова на себе фол заработал Манфред Угальде.
Вахания исполнил подачу на Голенкова, мяч перескочил через Егора и опустился за его спиной.
Мартинс фолит на Байрамяне, фол в пользу хозяев.
Мелехин сносит Угальде на своей половине поля, красно-белые разыграют стандарт.
Cтартовые минуты игры остаются за москвичами.
Владимир Москалев дает свисток! Игра началась!
Команды вышли на поле! Совсем скоро все начнется!
«Спартак»: Максименко, Хлусевич, Н. Чернов, Дуарте, Бабич, Денисов, Пруцев, Мартинс, Медина, Игнатов, Угальде.
«Ростов»: Песьяков, Мелехин, Е. Чернов, Вахания, Осипенко, Глебов, Байрамян, Уткин, Щетинин, Роналдо, Голенков.
Здравствуйте, уважаемые болельщики! В центральном матче 25-го тура Российской премьер-лиги московский «Спартак» гостит на «Ростов Арене» у «Ростова». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.