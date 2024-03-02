Спорт
Главный матч весны: «Зенит» принимает «Спартак». LIVE
Александр Вильф/РИА Новости
В матче 19-го тура Российской премьер-лиги московский «Спартак» в гостях встречается с «Зенитом. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
МИР Российская Премьер-лига. 19-й тур
Матч не начался
02 марта 19:30
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
Стадион «Газпром Арена (Санкт-Петербург)», Санкт-Петербург, Россия
19:15
Здравствуйте, уважаемые болельщики! В матче 19-го тура Российской премьер-лиги московский «Спартак» в гостях встречается с «Зенитом». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.