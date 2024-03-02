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Главный матч весны: «Зенит» принимает «Спартак». LIVE

Футбол. 19-й тур РПЛ. «Зенит» — «Спартак». ОНЛАЙН

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Александр Вильф/РИА Новости
В матче 19-го тура Российской премьер-лиги московский «Спартак» в гостях встречается с «Зенитом. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
МИР Российская Премьер-лига. 19-й тур
Матч не начался
02 марта 19:30
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
0 : 0
Спартак М
Москва, Россия
Стадион «Газпром Арена (Санкт-Петербург)», Санкт-Петербург, Россия
1-й тайм
2-й тайм
Трансляция
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19:15

Здравствуйте, уважаемые болельщики! В матче 19-го тура Российской премьер-лиги московский «Спартак» в гостях встречается с «Зенитом». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

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