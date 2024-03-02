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РПЛ вернулась! ЦСКА принимает «Оренбург». ОНЛАЙН

Футбол. РПЛ. 19-й тур. ЦСКА — «Оренбург». LIVE

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В матче 19-го тура Российской премьер-лиги московский ЦСКА принимает на своем поле «Оренбург». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
МИР Российская Премьер-лига. 19-й тур
Матч не начался
02 марта 14:00
ЦСКА
Москва, Россия
0 : 0
Оренбург
Оренбург, Россия
Стадион «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)», Москва, Россия
1-й тайм
2-й тайм
Трансляция
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Вверху самая последняя запись С конца
13:45

Здравствуйте, уважаемые болельщики! В матче 19-го тура Российской премьер-лиги московский ЦСКА принимает на своем поле «Оренбург». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

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