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Спорт

Грозно — и точка: «Локомотив» в большинстве проиграл «Ахмату»

«Локомотив» потерпел домашнее поражение от «Ахмата» в матче 8-го тура РПЛ

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Рамиль Ситдиков/ РИА «Новости»
Московский «Локомотив» на своем поле уступил грозненскому «Ахмату» в матче восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Россия - Премьер-Лига. 8-й тур
Окончен
04 сентября 17:30
Локомотив М
Москва
42' Миранчук
1 : 2
Ахмат
Грозный
3' Конате
62' Садулаев
Стадион «РЖД Арена (Локомотив)», Москва
Главный судья: Евгений Турбин (Дмитров, Россия)
1-й тайм

8' Керк

33' Магкеев

42' Миранчук

3' Конате

11' Конате

22' Быстров

28' Конате

2-й тайм

71' Камано

62' Садулаев

74' Трошечкин

Трансляция
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19:35

На этом мы прощаемся с вами! До новых встреч!

'90+3

Игра окончена! Во многом сенсационную победу одерживает сегодня «Ахмат», который две трети матча провел в большинстве! А «Локо» терпит второе поражение на этой неделе и откатывается на девятую строчку в турнирной таблице чемпионата России.

'90

К основному времени второго тайма добавлено три минуты.

'88

Раков выходит на поле «РЖД Арены» вместо Ивана Игнатьева.

'87

Миранчук попробовал на технику пробить со средней дистанции, но мяч после его удара ушел выше.

'84

Очень грамотно тянет время Георгий Шелия, не позволяя Турбину предъявить ему карточку. На опыте действует голкипер «Ахмата».

'82

Шелия спокойнейшим образом вылавливает мяч в руки после удара Тикнизяна.

'80

Двойная замена у «Локомотива»: Марадишвили и Митай вышли вместо Франсуа Камано и Керка.

'78

Баринов самоотверженно ложится под мяч после удара Камилова!

'77

Магкеев надежно играет в защите после прострела Богосавца, вынося мяч за боковую линию.

'74

Александр Трошечкин неосторожно подкатывается под Дмитрия Баринова и получает заслуженную желтую карточку.

'71

Франсуа Камано грубо идет в подкат прямо перед скамейкой «Ахмата» и получает предупреждение.

'69

Игнатьев выиграл верховой мяч после подачи углового и пробил прямо в руки Шелии.

'66

Тимофеев грамотно сыграл в стенке и заблокировал удар Миранчука со стандарта.

'64

И тут же тройная замена от Андрея Талалаева: Ильин, Камилов и Богосавац появляются вместо Бериши, Садулаева и Олейникова.

'62

ГООООООООООООООЛ! Лечи Садулаев выводит свою команду вперед гениальным дальним ударом в десятину ворот Худякова! А как изящно был убран Баринов с периметра! 2:1, грязнены впереди!

'60

Олейников неплохо приложился с линии штрафной и пробил прямо в руки Харину.

'57

Харин удачно сыграл в подкате против Керка, уже не первый раз мы видим столкновение этих игроков на поле.

'54

Момент у Ивана Игнатьева возник, но пробить по воротам он не успел — офсайд.

'51

Миранчук похлопал по плечу Шелию, чем вызвал гнев у голкипера «Ахмата», который попытался отмахнуться от оппонента.

'49

Стартовые минуты второй половины игры остаются за хозяевами.

'46

Второй тайм начался!

'45+3

Перерыв! Очень событийным выдался первый тайм, в котором «Ахмат» лишился одного футболиста и серьезно усложнил себе жизнь после удачного и результативного начала. Будем ждать, чем дело кончится в тайме втором.

'45

К основному времени первого тайма добавлено три минуты.

'42

ЕСТЬ ГОООООООООООООООООЛ! Пробил Антон мощно в левый угол и прошил буквально Шелию! 1:1!

'41

А все же получает Миранчук право на пенальти! После видеопросмотра Турбин указывает таки на точку!!!

'39

Миранчук падает в чужой штрафной, однако вместо пенальти получает возможность пообщаться с Евгением Турбиным на тему недопустимости симуляций.

'36

Магкеев пробил неточно с углового после подачи Керка.

'34

Скинул мяч Миранчук на Тикнизяна, а тот небрежно отдал пас в центр, где на перехвате сыграл Журавлев.

'33

Cтанислав Магкеев получает предупреждение за грубый фол.

'31

Шелия без особых проблем забирает мяч после удара Баринова.

'29

Удаление у «Ахмата»! За вторую желтую покидает поле Мохамед Конате! Без форварда остается грозненская команда, совершенно необязательный фол Конате на Карпукасе сейчас совершил, дурацкая накладка стопы на стопу произошла.

'26

И тут же суперпас выдает Миранчук на Керка! Должен был сейчас Джирано после ошибки центрального защитника спокойно забивать, но не смог он точно перебросить мяч в ворота!

'24

Миранчук и Едвай поочередно ошиблись при выполнении не самой сложной передачи, что-то не идет с пасами у хозяев сегодня.

'22

Марат Быстров получает предупреждение за задержку Антона Миранчука.

'19

Лечи Садулаев здорово сыграл на перехвате и завладел мячом после обреза от Баринова.

'16

Миранчук вырезал передачу на Камано, однако мяч не смог между двух защитников команды гостей просочиться.

'13

Хороший заброс в направлении Игнатьева был, но Иван до мяча не добрался.

'11

Конате получает предупреждение за удар предплечьем в соперника в верховой борьбе.

'9

Евгений Харин выставил локоть, на который наткнулся Керк.

'7

Игры рукой нет, мяч засчитан! 0:1!

'6

Идет видеопросмотр игрового момента на предмет игры рукой у Конате при обработке мяча.

'5

ГОООООООООООЛ! Открывают гости счет! Мохамед Конате ловко обманывает центрального защитника при подаче с правого угла штрафной площади «Локо» и в два касания переправляет мяч мимо Худякова! 0:1!!!

'3

Стартовые минуты игры остаются за хозяевами поля.

17:34

Игра началась! Поехали!

17:25

«Ахмат»: Шелия, Уциев, Журавлев, Быстров, Олейников, Харин, Тимофеев, Бериша, Трошечкин, Садулаев, Конате.

17:20

«Локомотив»: Худяков, Живоглядов, Едвай, Магкеев, Тикнизян, Миранчук, Баринов, Керк, Карпукас, Камано, Игнатьев.

17:15

Добрый день, уважаемые любители футбола! Московский «Локомотив» и грозненский «Ахмат» сражаются в рамках восьмого тура Российской премьер-лиги. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

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