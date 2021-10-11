Российский судья назвал минус нетрадиционной ориентации французского фигуриста

Судья международной категории по фигурному катанию Александр Веденин высказался о соревнованиях танцевальных дуэтов на турнире Finlandia Trophy.

«Французская пара Пападакис и Сизерон очень хороша! За время отсутствия они накатались, увеличили скорость и подняли форму. Сложно будет их обкатать. Эту пару надо обыгрывать идеей танца и новыми элементами, а также чувствами.

Они катаются классно, но холодно. Партнер — нетрадиционной ориентации, и это не замаскируешь», — приводит слова судьи «Матч ТВ».

Также Веденин отметил, что российская пара Виктория Синицина и Никита Кацалапов, в отличие от французов, умеют «выражать реальную любовь», и это может помочь им победить на Олимпийских играх в Пекине.

Французский фигурист Сизерон совершил каминг-аут в мае 2020 года. Кроме четырех побед на чемпионатах мира, на счету французского дуэта второе место на Олимпийских играх — 2018 в Пхенчхане, а также несколько мировых рекордов.

Ранее сообщалось, что российская фигуристка Камила Валиева установила сразу два мировых рекорда на турнире Finlandia Trophy.