А. Березуцкий ответил на вопрос о противостоянии с братом

Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий, говоря о прошедшей встрече с «Краснодаром» (0:0), заявил, что противостояние между ним и его братом Василием, который входит в тренерский штаб краснодарского клуба, выдумали журналисты. Слова Березуцкого передает «Матч ТВ».

«Противостояние между мной и Василием выдумано журналистами, на мой взгляд. Ситуация обычная, она была уже в прошлом сезоне. Это не ощущается так, как когда мы играли, у нас было противостояние именно на поле, тем более мы частенько оказывались друг против друга. Это все-таки не бокс, а футбол, и тренерство очень сильно отличается.

Я разговаривал с Василием несколько дней назад, но футбол мы не затрагивали, так как в преддверии матча это не та тема, о которой мы можем разговаривать, находясь в разных командах», — сказал Березуцкий.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча ЦСКА — «Краснодар».

После десяти матчей ЦСКА занимает пятую строчку в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 17 очков. «Краснодар также набрал 17 баллов, но находится на четвертом месте, обгоняя армейцев по дополнительным показателям.

В следующем матче армейский клуб сыграет с «Уралом» 17 октября. «Краснодар» в этот же день на своем поле примет «Уфу».

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