Россиянин оглох, повредив ухо ватной палочкой

В Пушкинскую больницу обратился 28-летний мужчина с гнойным отитом левого уха, он несколько лет испытывал болезненные ощущения и потерял слух. Об этом сообщает Минздрав Московской области.

28-летний житель Пушкино на протяжении нескольких лет страдал от боли в ухе, к врачам мужчина обратился, когда практически оглох, ухо он повредил ватной палочкой.

В ходе обследования медики выявили у пациента повреждение барабанной перепонки, из-за травмы в среднее ухо попала инфекция. Россиянину назначили лечение, но спустя некоторое время стал отмечать боль за ухом, преходящую в шею, а также лихорадку. Медики заподозрили у мужчины образование тромба.

«В результате УЗИ- и КТ-диагностики наши подозрения подтвердились. Воспаление среднего уха и сосцевидного отростка, наличие тромба в сигмовидном синусе. Грубо говоря, весь верхний этаж уха воспален. И воспаление перешло на соседние анатомические структуры. Экстренно подготовили пациента к операции», — рассказал заведующий Лор-отделением Пушкинской больницы Богдан Кулешов.

Тромб успешно удалили, спустя 10 дней после операции, пациент был выписан на амбулаторное лечение.

Ранее в Подмосковье школьница едва не оглохла из-за ватной палочки.