Выявлены четыре сорта зерновых культур, которые действуют как поглотители углекислого газа

Ученые Казанского ГАУ выявили четыре сорта зерновых культур с минимальным углеродным следом для снижения выбросов СО2. Об этом «Газете.Ru» рассказали в КГАУ.

«Наше исследование, проведенное в рамках гранта министерства сельского хозяйства РФ, показало, что только три сорта яровой пшеницы из 19 (Иделле, Тулайковская надежда и Злата) и один сорт ячменя из 14 имели положительный баланс накопления парниковых газов в почве. Это означает, что данные сорта действуют как «углеродные поглотители», помогая уменьшить общее количество углекислого газа в атмосфере», – рассказал «Газете.Ru» профессор, заведующий кафедрой общего земледелия, защиты растений и селекции Казанского ГАУ Радик Сафин.

Среди изученных яровых зерновых культур минимальный углеродный след на единицу урожая был зафиксирован у яровой тритикале (0,39 кг CO2 экв. на кг -1), в то время как яровая пшеница продемонстрировала самые высокие показатели (в среднем 0,44 кг CO2 экв. на кг -1). При оценке сортов сои наименьший углеродный след был обнаружен у отечественного сорта Самер 4 (0,97 кг CO2 экв. на кг -1 зерна).

Сельскохозяйственный сектор является одним из ключевых факторов, влияющих на концентрацию парниковых газов в атмосфере. Разработка и внедрение сортов культур с минимальным углеродным следом — важный шаг на пути к устойчивому развитию агропромышленного комплекса.

«Результаты нашего исследования показывают, что селекция на минимизацию углеродного следа имеет большие перспективы и должна учитываться при планировании селекционных программ. Это позволит существенно снизить выбросы парниковых газов и улучшить экологическую ситуацию», – отметил Сафин.

Дальнейшие исследования ученых Казанского ГАУ будут направлены на расширение списка сортов сельскохозяйственных культур, пригодных для углеродного земледелия.

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