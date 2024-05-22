УАЗ наладит выпуск бронированных автомобилей Патриот

Российский автопроизводитель УАЗ разработал заводское бронирование модели Патриот. Об этом сообщает Telegram-канал «Автопоток» со ссылкой на источники на предприятии.

«Как нам стало известно, под увеличенный вес защищенного кузова усилили подвески: применяются четырехлистовые рессоры и дополнительные пружины. Используются новые амортизаторы. Двери автомобиля защищены стационарным противоосколочным бронированием, окна и задняя стенка салона — с помощью съемных бронелистов», — говорится в сообщении.

До этого предприятие «Нижегородское авиационное общество» представило разработанный своими силами бронированный вездеход. Автомобиль базируется на агрегатах модели «ГАЗ Садко», однако у него полностью оригинальная кабина. Она сварена из бронированных листов.

На базе новинки планируется выпускать несколько типов вездеходов, включая бортовые машины с одно- и двухрядной кабинами, санитарный автомобиль и грузопассажирский броневик.

Ранее сообщалось, что в России наладят выпуск легких бронеавтомобилей.