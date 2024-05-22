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Журналисты нашли преимущества нового российского ЗРК перед западным оружием ВСУ

TNI: ЗРК С-500 способен уничтожить самое сложное западное оружие у ВСУ

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Минобороны РФ

Новый российский зенитный ракетный комплекс (ЗРК) С-500 сможет уничтожить самое сложное западное оружие у Вооруженных сил Украины. К такому выводу пришло издание The National Interest.

«Включение системы С-500 «Прометей» в российский арсенал может изменить ход конфликта и обеспечить Москве заметное преимущество», — говорится в публикации.

Автор статьи Майя Карлин подчеркнула, что новая система противовоздушной обороны российских военных нацелена не только на уничтожение вражеских самолетов новейшего поколения, но и на удары по низкоорбитальным спутникам.

До этого в Аналитическом центре по вопросам воздушно-космической обороны (АЦ ВКО) рассказали, что модульный вариант зенитного ракетного комплекса «Бук-М3» может значительно повысить возможности объектовой ПВО для отражения угроз террористических атак со стороны украинских ракет и беспилотников.

Ранее военный эксперт заявил о росте эффективности российской ПВО в борьбе с ATACMS.

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