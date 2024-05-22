Названы анализы, которые могут предсказать риск остеопороза

Остеопороз — это прогрессирующее заболевание костной системы, связанное с нарушением обмена веществ, при котором происходит снижение прочности костей. При подозрении на это заболевание можно пройти исследование для определения плотности кости и сдать четыре анализа, рассказала «Газете.Ru» ревматолог, терапевт Центра молекулярной диагностики CMD Свердловский ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Анна Хакимова.

Это заболевание приводит к возникновению переломов при незначительной или неявной травме. Чаще всего страдают кости грудного и поясничного отделов позвоночника, запястий и бедер. Коварство заболевания заключается в том, что оно никак не ощущается, пока не произойдет перелом. Пациенты могут жаловаться на хроническую боль в спине, искривление грудного отдела позвоночника, одышку.

«Диагностическое исслдеование включает в себя проведение двухэнергетической рентгеновской денситометрии. Это «золотой» стандарт в диагностике остеопороза. По результатам процедуры плотность костной ткани определяется как значение плотности, измеряемой в граммах на квадратный сантиметр в проксимальном отделе бедра. Существуют и специальные лабораторные исследования для оценки рисков заболевания», – рассказала специалист.

Также, по словам Хакимовой, можно сдать следующие аналазы: кровь на выявление генетической предрасположенности к остеопорозу, провести биохимические исследования крови и гормональные исследования.

«Кроме того, с помощью лабораторных тестов можно определить, как быстро рассасывается костная ткань. Анализ называется beta cross laps или С-концевой белковый фрагмент коллагена I типа. Именно этот показатель в самом большом количестве повышается в системном кровотоке, если происходят физиологические или патологические дефекты, приводящие к нарушению структуры костей», – рассказала специалист.

По ее словам, обычно это исследование проводят в лечебных целях при диагностике и контроле за эффективностью терапии остеопороза, но его можно пройти и профилактически.

«Например, если у женщины наступила менопауза, поэтому она хочет оценить состояние костей и риск повышенной ломкости. Тест обладает высокой точностью и рекомендуются большинству пациентов. Обследование на выявление хрупкости костей рекомендуется проходить ежегодно всем женщинам старше 65 лет и тем, кто имеют факторы риска: остеопороз в семейном анамнезе, ранняя менопауза, низкий вес, обездвиженность, курение, алкоголизм, сахарный диабет, заболевания щитовидной железы, хронический колит, ревматоидный артрит, болезнь Бехтерева, волчанка, эпилепсия, сердечная недостаточность, хроническая обструктивная болезнь легких», – отметила Хакимова.

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