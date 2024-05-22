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Появилось видео, как грустный Лунтик переходит дорогу в Иркутске

В Иркутске засняли на видео, как Лунтик переходит дорогу в неположенном месте

В сети распространяется видео, как в Иркутске грустный Лунтик переходит дорогу в неположенном месте. Кадры опубликовало сообщество «ДТП 38RUS Иркутск».

На них видно, что мужчина за рулем автомобиля остановился на трассе, чтобы дать перейти дорогу почти сдувшемуся шарику в виде Лунтика. На видео создается впечатление, будто персонаж правда «идет» по асфальту.

«Ты можешь [переходить дорогу] побыстрее? Я домой хочу!» — говорит мужчина на видео.

До этого в Новосибирске маршрутка выехала из кармана и наехала на ребенка, который в этот момент переходил дорогу в неположенном месте. В результате мальчика госпитализировали. По словам очевидцев, пострадавший получил много травм.

Ранее крупное ДТП парализовало движение автомобилей на Ленинградском шоссе.

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