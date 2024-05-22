Москвичка сообщила о двух змеях в квартире, но информация не подтвердилась

Жительница Щукино позвонила в экстренные службы и сообщила, что заметила в коридоре своей квартиры две большие змеи. Об этом сообщает агентство «Москва».

По вызову выехали спасатели. Когда они добрались до квартиры, им открыл внук звонившей по телефону — он пояснил специалистам, что у его бабушки психическое заболевание и никаких животных в помещении нет.

До этого спасатели выезжали в дом на Енисейской улице, где одна из жительниц обнаружила в своем туалете неприятный сюрприз — из унитаза выполз удав. Рептилия сбежала из соседской квартиры. Пока хозяева мыли террариум, его хозяин решил организовать побег. Удав пролез под ванной и забрался на унитаз женщины, где его и обнаружили приехавшие по вызову спасатели.

Ранее на востоке Москвы пожарные во время ликвидации возгорания в торгово-офисном здании спасли питона.