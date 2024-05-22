Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Бывший разведчик США назвал условие для вступления Украины в НАТО

FA: Украину могут позвать в НАТО только после длительного перемирия

close
100%
Valentyn Ogirenko/Reuters

Украине могут предложить стать членом Североатлантического альянса (НАТО) только в случае длительного перемирия. Об этом написал бывший сотрудник национального совета по разведке США Эрик Чиарамелла в статье, опубликованной в журнале Foreign Affairs.

«Альянс не готов предоставить приглашение и, возможно, не будет готов до длительного периода мира», — отмечается в материале.

По мнению Чиарамеллы, союзники Киева уже сейчас могут обсуждать сценарии на случай повторения конфликта на Украине, который может разгореться после перемирия. Автор считает, что западным странам нужно создать на территории НАТО резервный запас вооружения и боеприпасов для Вооруженных сил Украины, чтобы армия была готова к возможной эскалации.

22 мая президент Украины Владимир Зеленский в интервью The New York Times предложил НАТО сбивать российские военные самолеты и ракеты над территорией Украины.

21 мая в России начались учения по применению нестратегического ядерного оружия. Они пройдут в три этапа, на одном из них к мероприятиям присоединится Белоруссия. Президент РФ Владимир Путин назвал учения «плановой работой», Минобороны - «ответом на провокационные заявления и угрозы», а МИД РФ отметил, что они призваны «остудить горячие головы» в западных столицах».

Ранее экс-генсек НАТО рассказал, при каких условиях Украину можно пригласить в альянс.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами