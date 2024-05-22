Бывший разведчик США назвал условие для вступления Украины в НАТО

Украине могут предложить стать членом Североатлантического альянса (НАТО) только в случае длительного перемирия. Об этом написал бывший сотрудник национального совета по разведке США Эрик Чиарамелла в статье, опубликованной в журнале Foreign Affairs.

«Альянс не готов предоставить приглашение и, возможно, не будет готов до длительного периода мира», — отмечается в материале.

По мнению Чиарамеллы, союзники Киева уже сейчас могут обсуждать сценарии на случай повторения конфликта на Украине, который может разгореться после перемирия. Автор считает, что западным странам нужно создать на территории НАТО резервный запас вооружения и боеприпасов для Вооруженных сил Украины, чтобы армия была готова к возможной эскалации.

22 мая президент Украины Владимир Зеленский в интервью The New York Times предложил НАТО сбивать российские военные самолеты и ракеты над территорией Украины.

21 мая в России начались учения по применению нестратегического ядерного оружия. Они пройдут в три этапа, на одном из них к мероприятиям присоединится Белоруссия. Президент РФ Владимир Путин назвал учения «плановой работой», Минобороны - «ответом на провокационные заявления и угрозы», а МИД РФ отметил, что они призваны «остудить горячие головы» в западных столицах».

Ранее экс-генсек НАТО рассказал, при каких условиях Украину можно пригласить в альянс.