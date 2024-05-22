В МИД РФ предупредили россиян об угрозах на ОИ-2024

Директор первого европейского департамента МИД России Артем Студенников в интервью РИА Новости заявил, что российских туристов во время летних Олимпийских игр в Париже может ожидать опасность.

По его словам, текущая геополитическая обстановка не может являться безопасной для россиян.

«Игры будут проводиться в сложных условиях — это и стабильно высокий уровень террористической угрозы, и неблагоприятная криминогенная обстановка, и зашкаливающая русофобия», — заявил Студенников.

В 2022 году на фоне боевых действий на Украине глава Международного олимпийского комитета Бах рекомендовал международным федерациям отстранить российских спортсменов от международных соревнований. Однако в декабре 2023 года МОК допустил российских атлетов до летних Олимпийских игр — 2024 в Париже при выполнении определенного ряда условий.

Международная федерация гимнастики (FIG) в июле сообщила о допуске спортсменов из России и Белоруссии до соревнований под эгидой организации в нейтральном статусе с 1 января 2024 года.

Ранее олимпийский чемпион Артур Далалоян назвал главу МОК Томаса Баха заложником.