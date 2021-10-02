Стали известны стартовые составы «Рубина» и «Нижнего Новгорода» на матч РПЛ

Стали известны стартовые составы казанского «Рубина» и «Нижнего Новгорода» на матч десятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Рубин»: Дюпин, Зотов, Нижегородов, Тальби, Костюков, Солтмурад Бакаев, Самошников, Хван Им Бом, Хакшабанович, Дрейер, Онугха.

«Нижний Новгород»: Нигматуллин, Козлов, Гоцук, Кечкеш, Юлдошев, Калинский, Могилевец, Шарипов, Берковский, Ткачук, Эннин.

Игра пройдет в Казани на стадионе «Центральный». Стартовый свисток прозвучит в 14:00 по московскому времени. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

Напомним, что подопечные Леонида Слуцкого занимают седьмую строчку в турнирной таблице чемпионата России. Команда под руководством Александра Кержакова располагается на десятом месте.

Ранее сообщалось, что полузащитник московского «Спартака» Зелимхан Бакаев вызван в сборную России.