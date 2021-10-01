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Футболист сборной Украины об изменах: это не распущенность, а разнообразие

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dynamo.kiev.ua

Бывший футболист сборной Украины и киевского «Динамо» Артем Милевский рассказал о своем отношении к супружеским изменам.

«Мне тяжело постоянно быть с одним человеком. Это как разнообразие. Даже не знаю, как правильно объяснить. Распущенность ли это? Нет», — сказал Милевский на YouTube-канале «Ходят Слухи».

Также Милевский выступал за турецкий «Газиантепспор», «Тосно», венгерскую «Кишварду» и брестское «Динамо».

В составе киевского «Динамо» он стал трехкратным чемпионом Украины.

Ранее Алана Мамаева, бывшая жена футболиста «Ростова» Павла Мамаева, рассказала об изменах футболиста.

«Павел дарит тебе подарки, оформляет на тебя машины, планирует отпуск, планирует покупку дома. И при этом снимает проституток за границей, думая, что об этом никто не узнает», — сказала Алана.

Пара развелась в апреле 2021 года. Тогда стороны не пришли к соглашению относительно раздела имущества и выплат алиментов. Алана неоднократно обвиняла бывшего футболиста сборной России в изменах.

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