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Неймар опубликовал фото с Месси и Мбаппе после победы над «Манчестер Сити»

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Reuters

Бразильский нападающий французского «ПСЖ» опубликовал фотографию со своими одногруппниками — аргентинцем Лионелем Месси и французом Килианом Мбаппе — после победы во втором туре группового этапа Лиги чемпионов над «Манчестер Сити».

Форвард не стал подписывать снимок, ограничился только тремя эмоджи огня. Стоит отметить, что Месси забил первый мяч за клуб с передачи Мбаппе.

На 8-й минуте Идрисса Гуйе открыл счет в матче, а на 74-й минуте Лионель Месси закрепил преимущество французской команды. Этот гол стал первым для аргентинского форварда в составе парижского клуба.

10 августа «ПСЖ» официально объявил о подписании контракта с Лионелем Месси. Соглашение рассчитано до 2023 года. По информации французского издания L'Équipe, аргентинец в первый год заработает €30 млн. В последующие два года сумма увеличится на €10 млн благодаря бонусу за лояльность.

Ранее сообщалось, что Месси признался, что хочет больше играть со своими одноклубниками — бразильцем Неймаром и французом Килианом Мбаппе.

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Футбол. Лига чемпионов
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