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Билялетдинов считает оправданным вызов Глушакова в сборную России

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РИА Новости

Бывший главный тренер московского «Локомотива» и казанского «Рубина» Ринат Билялетдинов считает, что полузащитник сборной России Денис Глушаков не сыграет ниже своего уровня в матчах отборочного этапа чемпионата мира 2022 года.

«Как в свое время были Игнашевич и Жирков в сборной в 2018 году, как Жирков был на Евро совсем недавно, так и здесь Глушаков — думаю, это уважение к прежним заслугам, и показатель его нынешнего уровня. В тренировочном процессе и, при необходимости, в игре ниже определенного уровня Глушаков не выступит. А дальше надо смотреть тактический рисунок. К сборной много нареканий, и к опорной зоне в том числе. С учетом травмы Зобнина, вызов Глушакова оправдан», — сказал Билялетдинов «Газете.Ru».

Глушаков последний раз выступал за сборную России в марте 2018 года. В нынешнем сезоне чемпионата страны он принял участие в девяти матчах, в которых забил шесть мячей и отдал три результативные передачи. Хавбек занимает третье место в гонке бомбардиров Российской премьер-лиги (РПЛ).

8 октября в рамках квалификации к мундиалю-2022 сборная России в Казани сыграет со Словакией, а 11 октября в Мариборе встретится со Словенией.

После шести туров отборочного этапа чемпионата мира 2022 года сборная России занимает второе место в группе H. Команда, набравшая 13 очков, отстает от лидирующей Хорватии по дополнительным показателям.

Ранее бывший главный тренер «Ростова» Юрий Семин поделился мнением о вызове Глушакова в сборную России.

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Футбол. Чемпионат мира 2022
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