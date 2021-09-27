Футболист английского клуба скончался в результате ДТП

Английский футбольный клуб «Фримли Грин» в своем Twitter сообщил о смерти игрока юношеской команды.

Юный футболист, имя которого не разглашается, ехал за рулем Volkswagen Polo и попал в лобовое столкновение с такси. Сообщается, что в автомобиле погибшего игрока находилось несколько пассажиров, двое из которых попали в реанимацию. Отмечается, что водитель такси получил легкое повреждение.

Ранее бывший датский велогонщик Крис Анкер Соренсен погиб в ДТП в Бельгии перед стартом чемпионата мира по шоссейному велоспорту.

По информации издания, 37-летний датчанин прибыл в Бельгию для работы на турнире в качестве эксперта телеканала TV2 Sport. Во время поездки на велосипеде возле Зебрюгге он был сбит автомобилем. Экс-спортсмен скончался от полученных травм.

Также в начале сентября команда спортсменов из Волгограда погибла в аварии на трассе в Волгоградской области.