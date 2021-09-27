Плющенко опроверг информацию о переломе ноги у Жилиной

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко опроверг информацию о переломе ноги у своей ученицы Вероники Жилиной.

Бывший спортсмен высмеял появившийся в СМИ слух и назвал его вбросом «ради красивых заголовков и сенсаций».

«А эти вбросы читают поклонники и любители фигурного катания и адекватные журналисты, которые иногда думают, что профессия «журналист» – это все-таки профессия, и как минимум расследование и уточнение данных!» — написал Плющенко в Instagram.

Экс-фигурист заявил, что Жилина получила во время тренировки в зале повреждение связок в области голеностопного сустава, однако она продолжает заниматься в «лайт-режиме».

«Лечим ногу и ждем разрешения от врачей, когда она сможет полноценно начинать кататься.

Ника – очень сильная девочка! Более чем уверен, что Вы ее еще увидите на соревновательных стартах в этом году!» — добавил Плющенко.

В прошедшем сезоне-2020/21 Жилина заняла восьмое место в соревновании одиночниц на первенстве России среди юниоров.

Ранее сообщалось, что спортсменка пропустит от двух до трех месяцев.