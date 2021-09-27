Боец UFC дос Аньос снялся с поединка против Ислама Махачева

Бразильский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Рафаэль дос Аньос снялся с поединка против россиянина Ислама Махачева, который должен был пройти в ночь с 30 на 31 октября в рамках турнира UFC 267.

В своем Twitter южноамериканец заявил, что не сможет драться из-за травмы.

В профессиональной карьере Махачев, выступающий в легком весе, провел 20 поединков, в которых одержал 19 побед и потерпел одно поражение. В последнем бою он одержал победу удушающим приемом над представителем США Дрю Добером на турнире UFC 259, который прошел в Лас-Вегасе 7 марта 2021.

В настоящее время Махачев занимает 11-ю позицию в рейтинге легковесов организации.

Ранее американский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Алджэмейн Стерлинг снялся с поединка против россиянина Петра Яна.

Отмечается, что Стерлинг снялся из-за проблем с шеей после операции, связанной с травмой, которую атлет получил в колледже.