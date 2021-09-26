Шлеменко: Усик — человек, на котором держится дружба между народами России и Украины

Российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Шлеменко поделился мнением об украинском боксере Александре Усике.

«Усик — простой парень, который любит свою Родину, как и я. Он говорил в своих интервью, что не делит Россию, Украину, Белоруссию... Мы все выросли в СССР. Александр — тот человек, на котором держится дружба между народами России и Украины.

Он не забывает тот язык, на котором общался — я имею в виду русский язык. Он не стесняется давать пресс-конференции на русском языке.

Его ущемляют. Только победы дают ему возможность оставаться на плаву. Если бы он не показывал такие результаты, то украинские националисты больше бы старались заткнуть ему рот, заставить его говорить на украинском языке. Это все предрассудки. Мы все братья — это самое важное», — приводит слова бойца «СЭ».

Александр Усик одержал победу над Джошуа в 12-раундовом поединке, который состоялся в ночь на 26 сентября на стадионе футбольного клуба «Тоттенхэм» в Лондоне.

Усик выиграл единогласным решением судей — 117-112, 116-112, 115-113, став обладателем титула объединенного чемпиона мира по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO в тяжелом весе.

Украинский боксер остается непобежденным. На профессиональном ринге он провел 19 боев и выиграл каждый из них, при этом 13 раз он отправлял соперника в нокаут.

Ранее депутат Госдумы Дмитрий Свищев высказался об отсутствие трансляции боя Александра Усика с Энтони Джошуа на украинском телевидении.