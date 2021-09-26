В Госдуме удивлены, что Усик выходил со знаменем Украины и с песнями на украинском

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев высказался об отсутствие трансляции боя Александра Усика с Энтони Джошуа на украинском телевидении.

«Практически все население России переживало и болело за Усика. Весь Симферополь стоял на ушах и болел за него, так как он оттуда родом. Я удивлен, что Усик выходил на бой со знаменем Украины и с песнями на украинском языке.

Тем более удивительно, что бой не показали на украинском телевидении. Александр много раз говорил, что родился в Крыму. Он — человек мира. Все украинцы, которые хотели увидеть бой, смотрели на российском канале», — приводит слова депутат «СЭ».

Александр Усик одержал победу над Джошуа в 12-раундовом поединке, который состоялся в ночь на 26 сентября на стадионе футбольного клуба «Тоттенхэм» в Лондоне.

Усик выиграл единогласным решением судей — 117-112, 116-112, 115-113, став обладателем титула объединенного чемпиона мира по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO в тяжелом весе.

Украинский боксер остается непобежденным. На профессиональном ринге он провел 19 боев и выиграл каждый из них, при этом 13 раз он отправлял соперника в нокаут.

Для Джошуа это поражение стало вторым при 24 победах, из которых 22 он одержал досрочно. В числе побежденных им оппонентов — россиянин Александр Поветкин. Джошуа нокаутировал «Русского витязя» в сентябре 2018 года, защитив четыре чемпионских пояса.

Ранее российский промоутер Владимир Хрюнов заявил, что Александр Усик превратил бой для Энтони Джошуа в ад.