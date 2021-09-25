Названы российские города, которые готовы провести Олимпийские игры — 2036

Провести Олимпийские игры — 2036 готовы шесть российских городов: Владивосток, Новосибирск, Пермь, Ростов, Сочи и Уфа. Об этом сообщает URA.RU.

По данным агентства, заявки в Национальный олимпийский комитет уже готовят два из них: Владивосток и Ростов.

Ранее глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков рассказал, что летние Игры 2036 года могут пройти в нескольких российских городах.

Последняя летняя Олимпиада прошла с 23 июля по 8 августа 2021 года в Токио. Следующие летние соревнования запланированы в Париже. В 2028 году Игры должны пройти в Лос-Анджелесе. 21 июля 2021 года после 138-й сессии Международного олимпийского комитета (МОК) было объявлено, что Игры 2032 года примет австралийский город Брисбен.

В 2014 году в Сочи прошли зимние Олимпийские игры. В 1980-м летняя Олимпиада состоялась в Москве.

Напомним, что до 2022 года из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) Россия не может проводить крупные спортивные мероприятия.