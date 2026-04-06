Индия решила защититься от нелегальных мигрантов с помощью змей и крокодилов

The Hindu: Индия хочет использовать змей и крокодилов для охраны границ
Roberto Dani/Shutterstock/FOTODOM

Приграничные силы безопасности Индии (BSF), обеспечивающие охрану границ страны с Пакистаном и Бангладеш, изучают целесообразность использования змей и крокодилов на уязвимых речных участках. Об этом сообщила газета The Hindu со ссылкой на служебное распоряжение BSF.

Согласно отчету МВД Индии, границы Бангладеш проходит по местности со сложным рельефом — через холмы, реки и долины. С целью предотвращения незаконной миграции и преступной деятельности правительство усовершенствовало охрану границ и утвердило возведение новых приграничных заграждений. Однако этого оказалось недостаточно. В связи с чем к охране границ хотят привлечь змей и крокодилов. Указания касательно рептилий пока не были реализованы, поскольку предстоит выяснить, где именно закупать их и какое влияние они могут оказать на жителей речных участков границы.

До этого в индийском штате Одиша крокодил утащил 57-летнюю женщину, которая стирала одежду и купалась в реке Харасрота. По словам свидетелей, гигантская рептилия внезапно набросилась на женщину и затянула ее в глубокий поток реки. Местные жители, находившиеся на берегу и на ближайшем мосту, пытались спасти индианку, крича и бросаясь в воду, но крокодил оказался слишком сильным.

По словам полиции, такие нападения в регионе не редкость: река Харасрота известна своими популяциями крупных пресмыкающихся, и местные жители стараются избегать купания в ней, особенно в одиночку.

Ранее женщина приняла змеиные яйца за грибы и была укушена змеей.

 
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!