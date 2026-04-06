Спасатели эвакуировали всех горняков из обесточенной шахты «Белореченская»

Глава Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник сообщил в своем канале на платформе Max, что все горняки, оказавшиеся под землей в обесточенной шахте «Белореченская» в ЛНР, эвакуированы и находятся в безопасности. Об этом сообщает РИА Новости.

«Благодаря оперативности наших спасателей и ремонтных бригад удалось в кратчайшие сроки восстановить электроснабжение и поднять людей на поверхность. К счастью, никто из шахтеров не пострадал», — написал глава региона.

Утром 6 апреля Пасечник сообщил, что Вооруженные силы Украины ночью нанесли удар по шахте «Белореченская». В результате была повреждена электрическая подстанция, аварийное отключение света застигло 41 находившегося под землей горняка. На место происшествия прибыли сотрудники всех профильных служб, им было поручено восстановить электроснабжение и спасти шахтеров.

4 апреля ВСУ ударили по частному сектору в селе Михайловка в Кременском округе ЛНР. Как рассказал Пасечник, в результате атаки в населенном пункте начался пожар.

Ранее украинские военные атаковали школу-интернат в ЛНР.

 
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!