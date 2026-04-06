В США рассказали, в чем ошибается Трамп

CNN: экономика США зависит от Ормузского пролива куда больше, чем признал Трамп

Ормузский пролив для США гораздо важнее, чем говорит президент США Дональд Трамп. Об этом в статье для CNN написал журналист Дэвид Голдман.

По его словам, состояние американской экономики зависит от Ормузского пролива. Голдман подчеркнул, что США по-прежнему импортируют более 6 миллионов баррелей сырой нефти в день, что составляет около трети от своего потребления.

«Не вся нефть одинакова: Америка производит легкую, малосернистую нефть, которая отлично подходит для производства бензина, но плохо подходит для производства котельного топлива, асфальта и дизельного топлива, а также других, более тяжелых дистиллятов. Поэтому США нужно импортировать нефть из стран, где добывается тяжелая, высокосернистую нефть, – в том числе из Венесуэлы и стран Ближнего Востока», — написал он.

Также журналист подчеркнул, что нефтяной рынок «является глобальным», и когда в одном регионе сокращается предложение, это влияет на все остальные регионы. И во время таких кризисов импортеры нефти конкурируют за «любые доступные баррели», повышая цену для тех, «кто больше всего в ней нуждается», отметил основатель и главный инвестиционный директор Pickering Energy Partner Дэн Пикеринг.

Также Голдман указал, что опасение вызывает и то, что США не застрахованы от «ценового шока» на мировом нефтяном рынке. Так, в США цены на бензин уже выросли, и этот рост негативно сказывается на экономике США.

«Многие американцы со средним и низким уровнем дохода, которые и так устали от высоких цен, испытывают трудности из-за высоких цен на бензин, а некоторые малые предприятия, не имеющие возможности повышать цены дальше, вынуждены принимать сложные решения относительно численности персонала», – отметил он.

Однако наибольшее беспокойство вызывает то, что высокие цены на нефть способны подорвать спрос на бензин и топливо, что может создать «серьезные проблемы для экономики».

В начале апреля Трамп заявил, что США почти не импортируют нефть через Ормузский пролив и не будут делать этого в будущем. Он также добавил, что те государства, которые не могут получить нефть из стран Персидского залива, могут покупать энергоресурсы у США. 3 апреля Трамп заверил, что США в скором времени смогут легко открыть Ормузский пролив и «забрать нефть».

6 апреля сообщалось, что Иран пропустил через заблокированный Ормузский пролив 15 судов за последние 24 часа.

5 апреля заместитель по связям офиса президента Ирана Сейед Мехди Табатабаи отметил, что Тегеран откроет Ормузский пролив только если Ирану выплатят военные компенсации за транзит судов.

Ранее Иран высмеял требование Трампа открыть Ормузский пролив.