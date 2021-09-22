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Бузова — о Тарасове: все бывшие кормятся за счет моей фамилии

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Dmitry Golubovich/Global Look Press

Телеведущая и певица Ольга Бузова, комментируя решение своего бывшего мужа, футболиста «Велеса» Дмитрия Тарасова, использовать ее фотографии для рекламы своего курса счастливой семейной жизни, заявила, что все ее бывшие «кормятся за счет ее фамилии». Слова певицы передает Sport24.

Бузова заявила, что Тарасов развелся с ней из-за того, что она часто сидела в Instagram, но сейчас он сам стал блогером. Певица отметила, что на ее странице в Instagram насчитывается 23 миллиона подписчиков.

«Очень странно, что меня всегда в этом обвиняли, а выходит, что в своем глазу бревна не видишь, в чужом соринку замечаешь. У него дети, и я так понимаю, что нужно кормить семью, так что пускай это останется на его совести. Заметьте, я не дала ни одного интервью по поводу прошлого расставания, а все бывшие кормятся за счет моей фамилии. Мне не жалко, главное, чтобы люди были счастливы и здоровы. И если Дима нуждается в деньгах и это единственный способ заработка, то пусть», — сказала Бузова.

Напомним, пара официально развелась 30 декабря 2016 года.

Ранее Дмитрий Тарасов рассказал о причине его развода с певицей Ольгой Бузовой.

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