Форвард ЦСКА Заболотный расстроен своим удалением в дерби со «Спартаком»

Нападающий московского ЦСКА Антон Заболотный поделился мнением о своем удалении в матче восьмого тура чемпионата России против столичного «Спартака».

«Я не подаю вида, что расстроен, но, к сожалению, немного не сдержал эмоции. Это футбол. Я не считаю, что эта карточка должна была быть, но трактовка есть трактовка. Немного смазал концовку встречи, но самое главное, что команда победила. К сожалению, в Нижний Новгород я не поеду, но буду душой с командой, поддержу ребят в Москве», — сказал футболист в интервью YouTube-каналу армейцев.

Встреча между ЦСКА и «Спартаком», прошедшая 20 сентября в Москве на «ВЭБ Арене», завершилась со счетом 1:0 в пользу красно-синих. Единственный мяч на 81-й минуте забил нападающий армейской команды Антон Заболотный. В добавленное ко второму тайму время форвард получил вторую желтую карточку и был удален с поля.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

После восьми туров Российской премьер-лиги (РПЛ) ЦСКА, набравший 13 очков, занимает восьмое место в таблице первенства. «Спартак» с десятью баллами располагается на девятой строчке.

В следующем туре армейские футболисты на выезде встретятся с «Нижним Новгородом», а «Спартак» в Москве примет «Уфу».

Ранее вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев посоветовал Заболотному не удаляться после гола.