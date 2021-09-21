Черчесов ответил, смотрел ли матчи сборной России под руководством Карпина

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что не смотрел матчи национальной команды под руководством Валерия Карпина.

«Во время игр сборной я был в горах. Был день рождения у меня и у моей супруги, очень давно не праздновали вместе. Врать не буду, матч с Хорватией посмотрел лишь в записи. Очень было интересно сначала прочитать об игре, а потом ее посмотреть. Игры с Мальтой и Кипром не смотрел. Главное, что есть семь очков, команда идет дальше. Был бы в Москве, смотрел бы матчи», — сказал Черчесов.

8 июля в отставку был отправлен Станислав Черчесов, который возглавил национальную команду в 2016 году. Под его руководством команда дошла до четвертьфинала домашнего чемпионата мира 2018 года, а также заняла четвертое место в группе на чемпионате Европы — 2020.

Ранее спортивный психолог Вадим Гущин сравнил Валерия Карпина и Станислава Черчесова.