Бояринцев: о дерби ЦСКА — «Спартак» и вспомнить особо нечего

Бывший полузащитник «Спартака» Денис Бояринцев высказался об игре красно-белых с ЦСКА в рамках 8 тура РПЛ. Он отметил, что, несмотря на победу армейцев, матч оказался невыразительным.

«Особо сильного впечатления дерби не произвело. Совсем осторожный первый тайм, во втором игра раскрылась, появились голевые моменты и с той, и с другой стороны. Но их было не так много — такое ощущение, что никто не хотел проигрывать. Обе команды неудачно начали сезон и, мне кажется, обе были согласны на ничью. Поэтому был осторожный футбол, и гол-то такой нелогичный — добили на отскоке. Было два хороших эпизода у «Спартака», а у ЦСКА единственный стопроцентный момент был у Чалова: надо было в два касания исполнить. Он один остался у створа ворот, мог на раз-два исполнить. А так, особо и вспомнить нечего. Вязкий футбол, много поперечных передач, не очень высокие скорости.

Понсе простил в начале второго тайма, и Промеса так оставили в концовке… Удивительно, что была такая высокая плотность и стройность в обороне у обеих команд, а здесь Промеса просто бросили, и он не воспользовался такой возможностью. Не знаю, что ему помешало, он был абсолютно один», — сказал Бояринцев «Газете.Ru».

ЦСКА обыграл «Спартак» со счетом 1:0, единственный мяч забил Антон Заболотный. Стоит отметить, что и красно-белые поразили ворота соперников — шанс улучшить свою статистику во втором тайме имел Квинси Промес, но его гол был отменен из-за офсайда.