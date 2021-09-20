Матч ЦСКА — «Спартак» начнется с минуты молчания в память о жертвах трагедии в Перми

Пресс-служба московского ЦСКА выразила соболезнования в связи со стрельбой в Пермском государственном национальном исследовательском университете.

«ЦСКА выражает соболезнования родным и близким погибших в результате стрельбы в Перми. Пострадавшим желаем скорейшего выздоровления», — говорится в сообщении, опубликованном в Twitter.

#ЦСКА выражает соболезнования родным и близким погибших в результате стрельбы в Перми. Пострадавшим желаем скорейшего выздоровления



Сегодняшнее дерби начнется с минуты молчания. pic.twitter.com/bDOnSpyyfy — ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) September 20, 2021

В армейском клубе отметили, что матч восьмого тура чемпионата России против московского «Спартака» начнется с минуты молчания.

Также соболезнования родным погибших в пермском вузе выразили красно-белые.

«Все наши мысли и молитвы в данный момент со всеми, кто пострадал в ужасной трагедии в Перми сегодня. Выражаем искренние соболезнования родным погибших и желаем скорейшего выздоровления всем, кто проходит лечения после случившегося», — написано в заявлении англоязычного Twitter-аккаунта «Спартака».

Our thoughts and prayers are with all those affected by the horrific tragedy in Perm today.



We express our sincere condolences to the victims, and wish all those receiving treatment a speedy recovery — FC Spartak Moscow (@fcsm_eng) September 20, 2021

20 сентября около 11 часов студент, находясь на территории одного из корпусов Пермского государственного национального исследовательского университета, открыл стрельбу по окружающим. Как сообщают в Министерстве здравоохранения, в результате нападения погибли восемь человек, 24 пострадали. Семеро были госпитализированы, один из них находится в тяжелом состоянии.

По факту произошедшего Следственный комитет России возбудил уголовное дело об убийстве. В ведомстве сообщили, что стрелявший оказал сопротивление правоохранителям при задержании и был ранен. Личность стрелка установлена, добавили в СК. В пресс-службе Пермского государственного университета заявили, что он скончался от полученных ранений.

Ранее сборная России выразила соболезнования в связи со стрельбой в пермском вузе.