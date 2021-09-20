Матч ЦСКА — «Спартак» начнется с минуты молчания в память о жертвах трагедии в Перми

Пресс-служба московского ЦСКА выразила соболезнования в связи со стрельбой в Пермском государственном национальном исследовательском университете.
«ЦСКА выражает соболезнования родным и близким погибших в результате стрельбы в Перми. Пострадавшим желаем скорейшего выздоровления», — говорится в сообщении, опубликованном в Twitter.
#ЦСКА выражает соболезнования родным и близким погибших в результате стрельбы в Перми. Пострадавшим желаем скорейшего выздоровления— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) September 20, 2021
Сегодняшнее дерби начнется с минуты молчания. pic.twitter.com/bDOnSpyyfy
В армейском клубе отметили, что матч восьмого тура чемпионата России против московского «Спартака» начнется с минуты молчания.
Также соболезнования родным погибших в пермском вузе выразили красно-белые.
«Все наши мысли и молитвы в данный момент со всеми, кто пострадал в ужасной трагедии в Перми сегодня. Выражаем искренние соболезнования родным погибших и желаем скорейшего выздоровления всем, кто проходит лечения после случившегося», — написано в заявлении англоязычного Twitter-аккаунта «Спартака».
Our thoughts and prayers are with all those affected by the horrific tragedy in Perm today.— FC Spartak Moscow (@fcsm_eng) September 20, 2021
We express our sincere condolences to the victims, and wish all those receiving treatment a speedy recovery
20 сентября около 11 часов студент, находясь на территории одного из корпусов Пермского государственного национального исследовательского университета, открыл стрельбу по окружающим. Как сообщают в Министерстве здравоохранения, в результате нападения погибли восемь человек, 24 пострадали. Семеро были госпитализированы, один из них находится в тяжелом состоянии.
По факту произошедшего Следственный комитет России возбудил уголовное дело об убийстве. В ведомстве сообщили, что стрелявший оказал сопротивление правоохранителям при задержании и был ранен. Личность стрелка установлена, добавили в СК. В пресс-службе Пермского государственного университета заявили, что он скончался от полученных ранений.
Ранее сборная России выразила соболезнования в связи со стрельбой в пермском вузе.