Наставник «Шерифа» уверен, что лимит на легионеров не приносит пользу командам

Главный тренер молдавского «Шерифа» Юрий Вернидуб поделился мнением о лимите на легионеров, передает «Спорт день за днем».

«Я пришел в «Шериф», когда ввели безлимит. Отмена лимита и позволила нам так успешно выступить в Лиге чемпионов. Лимит не принесет пользы ни одному чемпионату», — сказал Вернидуб.

Напомним, в стартовом матче группового этапа Лиги чемпионов «Шериф» на своем полу обыграл донецкий «Шахтер» со счетом 2:0.

Сейчас в Российской премьер-лиге (РПЛ) действует лимит «8+17», при котором в заявке команды на сезон может быть не больше восьми иностранцев, при этом все они могут появляться на поле одновременно.

23 августа глава Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков заявил, что организация предложила клубам отказаться от лимита на иностранных игроков. Представители 12 из 16 клубов выступили против полной отмены лимита. Большинство руководителей команд РПЛ выступило за формат лимита «10+15», при котором в заявке каждой команды может быть не больше десяти иностранцев. При этом их количество на поле не ограничено.

Ранее защитник «Ростова» и сборной России Максим Осипенко прокомментировал возможную отмену лимита на легионеров в РПЛ.