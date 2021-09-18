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Гаврилов: руководители «Спартака» присосались к этой системе и делают свои дела

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РИА Новости

Бывший полузащитник московского «Спартака» Юрий Гаврилов поделился мнением о ситуации в столичном клубе после поражения от варшавской «Легии» в рамках первого тура группового этапа Лиги Европы.

«Трагедия в «Спартаке» будет происходить до тех пор, пока все не вернется обратно. Руководители сами не играли в футбол никогда, ничего в нем не понимают. Присосались к этой системе и делают свои дела. А футбол им безразличен. Это можно сказать и не только про Федуна», — приводит слова ветерана красно-белых «СЭ».

Встреча между «Спартаком» и «Легией», прошедшая в Москве 15 сентября, завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. Единственный мяч в добавленное ко второму тайму время забил Лирим Кастрати.

В сезоне-2021/22 «Спартак» возглавляет португалец Руй Витория. Под его руководством москвичи не смогли пройти в групповой раунд Лиги чемпионов, уступив по сумме двух матчей лиссабонской «Бенфике». В семи первых турах Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» потерпел три поражения и занимает девятое место.

Ранее владелец «Спартака» Леонид Федун заявил, что столичный клуб должен смыть позор 2011 года.

Все новости на тему:
Футбол. Лига Европы
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